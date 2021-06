Berlanga, el genio infinito

Quien me conoce de lejos sabe mi afición al cine y en especial a las filmografías Chaplin, Buñuel y Berlanga. Con adjetivo berlanguiano se denomina no solo lo que hacía el genio infinito de Berlanga, sino también lo que vivía y ya forma parte de la Real Academia de la Lengua al ser añadido en su última actualización. Se suma así a buñudiano, cuyo uso se normativizó hace diez años.

En el centenario de su nacimiento, 12 de junio de 1921, el Congreso de los Diputados, a iniciativa del Grupo Socialista, aprobó por unanimidad que las Comunidades Autónomas realicen acciones especiales y ayuden a divulgar la obra de este universal cineasta valenciano. Así este año se está celebrando el Año Berlanga.

Siempre se ha dicho que su mejor personaje fue él mismo. Pero hay otros berlanguianos ilustres que forman parte ya del colectivo imaginario como don Pablo, de "Bienvenido, Mister Marshall", con Pepe Isbert.

La interpretación del humorista Carlos Latre, en los Premios Goya, fue un breve relato de lo que fue Berlanga: "Luis, quieres bajar. Para un año que te dan y te lo pierdes. Luis, ya sé que haces como te da igual, pero sé que te gustará saber que aquí se te recuerda y se te quiere. Luis que es tu año. Hacerte el despistado no te va a funcionar, a los genios se os ve a la legua, tu mirada satírica y crítica nos dejó en cueros, nos hizo ver nuestras vergüenzas y miserias, siempre con humor, crítico, ácido, certero. Nadie como tú, Luis, nadie para retratar a través del objetivo de una cámara de cine la realidad de la sociedad de tu época. Tu cine era coral, pero siempre supiste darles a tus personajes la libertad hasta en la ficción, que es necesaria, la libertad de pensar, crear, creer, soñar, decir sin miedo que eres referente sin querer serlo, influyente sin pretenderlo o sí como dice tu hijo "un Berlanga nunca aburre, siempre nos queda la imaginación". Lo ves Luis! Contigo nos quedará un buen legado. Tú te inventaste la Academia del Cine, sin esta Academia no tendríamos hoy los Goya. Muchas gracias amigo Luis. ¡¡Bienvenido, Mister Berlanga!!

El dictador hizo un juicio sobre él: "Berlanga no es un rojo, es mucho peor: es un mal español" No era un mal español, sino un español atípico. De su filmografía puede decirse lo que Renoir decía del cine americano: en él no hay realismo, sino algo que importa mucho más: una gran verdad. Feliz Año Berlanga.