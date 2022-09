Besamanos y coronaciones

Decía Jacinto Benavente, premio Nobel de literatura español, que la vanidad siempre traiciona a nuestra prudencia y aún a nuestro interés. Nada más salir de unas elecciones autonómicas y tras el parón estival comienza el curso político y los partidos se ponen en posición de salida para una nueva reválida que llegará, si no hay sorpresas antes, el próximo mes de mayo con las elecciones municipales. He aquí que algunos ponen toda la carne en el asador, incluso utilizando las instituciones públicas para mayor vanagloria política. Lo hemos podido ver estos días en Almería con el "acto de coronación" de la nueva alcaldesa. La jornada comenzó con la visita de José Antonio Nieto, consejero de justicia, administración local y función pública, a la Diputación de Almería. Besamanos protocolario en Diputación y firma en el Libro de Honor. Continuó el día con el Pleno de Investidura que, gracias a la aritmética y a lealtades de saldo, no revestía sorpresas. María Vázquez conseguiría la mayoría. Un acto que tendría que haber sido una transferencia ordenada de autoridad, tal como establece la normativa, un acto de solemne reflexión y no una presuntuosa exhibición de vanidad pública como resultó. A esta pomposa ceremonia de vanagloria política asistió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno para arropar a su adalid en el ayuntamiento. Un acto de coronación en toda regla con la presencia del Sumo Sacerdote. La sorpresa nos esperaba a los portavoces de la oposición. Con anterioridad se había acordado que todos podríamos tomar la palabra para expresar las opiniones de nuestros grupos antes de la votación. Pues bien, cinco minutos antes del comienzo de la "coronación" se nos quitó tal privilegio, informándonos que, si queríamos hablar, tendríamos que presentarnos como candidatos. Yo no tenía previsto hacerlo, pero tampoco iba a permitir que nos acallaran con tretas burocráticas, así que me presenté y pude hablar. Le expuse a la alcaldesa lo que habían sido sus alargadas semanas en funciones, en las cuales nos demostró que, si bien es una persona afable, con más poder se transforma en impaciente e imprudente. En el acto de "coronación" pudimos escuchar su proyecto para Almería: continuismo, política de titulares fáciles y muy poca gestión de una marca política que lleva gobernando ininterrumpidamente casi veinte años y que nos deja una Almería que no avanza. Un modelo de gestión que dicen "gobernar para todos" cuando es, en realidad, plegarse a los designios de la izquierda, no queriendo molestarles, al contrario, buscando el voto ideológico a cualquier precio renunciando incluso a su propia esencia como partido. Decía Vicente Aleixandre que "Ser leal a uno mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás." Almería necesita bajada de impuestos, más transparencia, una auditoria las empresas que prestan servicios en la ciudad como la limpieza, una gran asignatura pendiente. Esta ciudad necesita aumentar la inversión real para acabar con esa Almería a dos velocidades. Necesita más almeriensismo y menos andalucismo uniforme, necesita una defensa clara por nuestra cultura, tradiciones e identidad. Quedan algo más de siete meses para las elecciones municipales y nuestros gobernantes están más ocupados organizando coronaciones y besamanos que gestionando. Menos vanidad y más resultados.