¿quién no ha oído hablar del pasado de aquella Almería pobre paseando su indigencia por la geografía española, sometida a la oscuridad del analfabetismo? Escribo de aquella Almería que marcó la cuna de generaciones de almerienses que miraban a España con la mano tendida y hoy España nos admira sorprendida entre los recuerdos de acero del pasado y el valor del presente, una Almería vuelta del revés de manera abrupta cuyo progreso ha hecho cambiar el curso de muchas vidas. Sin embargo, no sabría cómo expresar la desolación que siento cuando la estadística arroja contra la ciudad un número de lectores por debajo de la media nacional, entre las últimas provincias, según la FGEE y un estudio de la Universidad de Almería, que escupe un dramático cuarenta por ciento de la población que no ha acudido nunca a una biblioteca de la ciudad. Ninguna crisis me parece tan triste como la de una ciudad sin bibliotecas o una ciudad sin lectores. Esta ciudad está cambiando de una manera continua y se está haciendo más compleja, diariamente, y la cultura del libro tiene que ver con esa complejidad. No debería permanecer impasible nuestra flamante alcaldesa, Mar Vázquez, y demostrar afán para empujar en la dirección necesaria una ciudad con tan bajos índice de lectores y emprendiera la insólita aventura cultural en una ciudad donde de sus sesenta y seis barrios, agrupados en cuatro Juntas Municipales de Distrito, solo cuatro están dotados de bibliotecas o salas de lectura: La Chanca, El Alquián, Los Ángeles y Cabo de Cabo de Gata.

En los últimos veinte años ha crecido la esperanza de vida de los almerienses, pero no la de lectores en los patios de los colegios donde se registran situaciones graves de exclusión social y factores de riesgo frente a otros estudiantes más favorecidos de la ciudad. A veces, una biblioteca es el privilegio que distingue a los ricos de las zonas pobres de la ciudad, donde la lectura es un arma eficaz contra la ignorancia y ayuda a enhebrar el futuro que los barrios merecen.

Antes, los antiguos exploradores en medio de tribulaciones, abrían al mundo territorios desconocidos, pero hoy en esta pequeña escala del mundo, quienes marcan la ruta del futuro de esta ciudad son los ayuntamientos y tienen que hacerlo dotando a sus jóvenes de las palabras necesarias para desafiar sus sueños.Y las bibliotecas son una fábrica de sueños y palabras y, sobre todo, los enseñará a defenderse de esas paranoias procedentes de la Posmodernidad en versión web, nick, tik-tok o blog..