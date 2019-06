Bienvenidos

Aquellos que ahora están hablando entre sí, queriendo o dejándose querer, tienen ya frente a sus sillones un periodo plagado de retos y riesgos de enormes dimensiones, repletos de aristas de profundas consecuencias y de cuya gestión va a depender nuestra convivencia, nuestro bienestar en los términos mas básicos y, para una justificada y necesaria intranquilidad, nuestra supervivencia en este planeta.

Tenemos entre nosotros una enquistada crisis que, día a día y de forma mas o menos silenciosa, va erosionando nuestra convivencia en un momento en el que la globalización, la situación de fragilidad por la que atraviesa la Unión Europea y el sentido común reclaman que seamos cada vez mas fuertes como país y como sociedad; Nuestro tejido industrial no deja de perder peso, nuestro sistema de pensiones necesita de grandes acuerdos y reformas y se está perdiendo la batalla contra el desempleo, la precariedad y la temporalidad, sobre todo en relación con esos jóvenes a los que les prometimos que una carrera universitaria les haría entrar, con todos los honores, en una bendecida clase media; Nuestras pequeñas y medianas empresas necesitan de un verdadero plan de incentivos a la internacionalización, porque estar fuera les permitirá mantenerse dentro, y un sistema donde, ante actividades inocuas, la intervención de la Administración sea mínima y en el que los gastos sociales de los autónomos y de las microempresas, los verdaderos motores de nuestra economía, respondan a sus cuentas de explotación; Nuestra economía, al igual que la del resto del planeta, está absolutamente expuesta a los efectos de los tweets de un polvorín humano para el que parece no haber medida ni freno y a los de las respuestas de aquellos que están en condiciones de responderle; Y, sobre todo, estamos ante una crisis medioambiental sin precedentes de la que no se nos habla, sobre la que, a nivel alguno, se nos informa y cuyo horizonte de irreversibilidad esta fijado en el año 2030, ¡2030! (Avergonzada como adulto me siento cada vez que escucho a Getra Thunberg).

Y así las cosas, no les arriendo las ganancias a ninguno de nuestros servidores públicos pero les recuerdo que les hemos dado el honor de estar en sus manos, de ser nuestras armas y nuestras herramientas y les pido que nos devuelvan nuestra confianza dándonos un país donde poder vivir y poder hacerlo en libertad.