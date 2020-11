Bildu como piedra

La altura en la que nos colocamos es la que nos permite ver la amplitud del panorama. Quien se mueve a ras de suelo solo verá piedrecitas en las que tropieza, colillas y alguna deposición de perro. Y poca cosa más. Pero quien levanta la cabeza puede ver que, aparte de esas minucias, hay otras cosas de mayor importancia, por lo que las cosas observadas antes perderían su valor, aun cuando pudieran suponer algún obstáculo. Si alguien con altura de miras pensara en cuál es el principal medio para la gobernabilidad de un país, su respuesta sería la de disponer de unos presupuestos. Su labor debería consistir en conseguir aquellos presupuestos que mejor pudieran revertir en beneficio de los ciudadanos. A conseguir ese fin tendrían que orientar su actividad. Pero hay quien se niega a que se discutan y se elaboren movido, posiblemente, por dos razones. Una, que consideran de suma importancia algunas de las piedrecitas del camino. Otra, que es mejor buscar las consecuencias que se seguirían de no tener presupuestos. Varias de las fuerzas políticas habían optado por esta segunda opción considerando preferible la caída del gobierno aún a costa de tener que seguir prorrogando el anterior presupuesto. Como no consiguieron los votos necesarios han buscado apoyo en la primera de las dos razones antes expuestas y se han dedicado a magnificar algunas piedras para atacar. Una piedrecita es la presencia de Bildu entre los que han apoyado la discusión del articulado de la ley. Esa situación da un protagonismo a la coalición vasca que ha molestado profundamente a varios partidos políticos. Se trataría de un protagonismo que parece ser contradictorio con los ideales políticos de los partidos llamados independentistas que quieren romper España. No pueden entender que participen directamente en la elaboración de las bases de las políticas del país. ¿Temen que actúen como una quinta columna que destruya España desde dentro? Sería una pena que tuvieran razón en lo de querer dinamitar el estado. Y muy triste que hubieran conseguido engañar al gobierno que, obsesionado por tener unos presupuestos, haya caído en la trampa. Pero si aquellos partidos tan críticos con el protagonismo de Bildu comparten la necesidad de tener unos presupuestos y están deseosos de salvar a España lo tenían muy fácil. Con haber posibilitado el debate presupuestario hubieran actuado en favor de los intereses de España y evitado un grave peligro.