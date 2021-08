Bilingüismo incluyente

El bilingüismo no solo es una competencia en comunicación lingüística, procurada en la educación escolar y algo más difícil de obtener en la educación permanente; si es que con esta última se refiere, entre bastantes otras cosas, el empeño de muchos adultos en aprender otro idioma. Rotular esta calle en español y en alemán no debe responder, entonces, solo a un bilingüismo informativo, entre otros fines para que los carteros no se confundan en el reparto de la correspondencia, aunque las misivas solo correspondan a facturas y publicidad. Sino que tal vez exprese una sensación de acogida, de hacerse o tenerse del lugar que se ha buscado para afincarse, de modo que se ponga nombre a la calle en la lengua propia, con el propósito de hacer el lugar tan doméstico como el mismo hecho de vivir allí. De esa forma, el bilingüismo en modo alguno resulta excluyente, sino respetuoso porque las lenguas conviven con la misma naturalidad que pueden hacerlo quienes las hablan y, en el roce de las palabras y las gentes, acaban por conocerse maneras de allende nuestras fronteras -no solo físicas- y hasta se aprende la lengua con que mejor se cuentan. Este bilingüismo, por ello, no se sostiene en la primacía excluyente sino en el vínculo que incluye y enriquece. / Antonio Montero Alcaide