Biopics para tontos

El término dummy en inglés significa algo así como gilipollas pero en bonito, no es exactamente la expresión formal de tonto (fool) aunque da igual ya que cuando venden algo como para dummies le están llamando a usted torpe, estúpido, imbécil y gilipollas pero de una manera bonita y dulcificada. Ahí está el quid de la cuestión, dulcificar y simplificar todo para que usted no se agobie y nunca se atreva a estudiar algo en profundidad, o, qué más se quisiera, saber algo de algo con un mínimo de rigor. Efectivamente, esa es la clave, el dummy soy yo por pensar que se va a pretender algo así sabiendo que no va a vender nada y no va a tener un gran éxito, sea un libro, un película o sea lo que sea. En este caso un biopic (una biopelícula, una película sobre la vida de alguien, célebre, famoso). La cuestión ya no es si se cuentan las cosas de cualquier manera y cada vez con menos rigor, la cuestión es que crea una tendencia a asociar ideas ya no inexactas sino completamente erróneas, pero como tampoco hay que complicarse tanto la vida es lo mismo algo atómico que lo que está dentro del átomo como que explota como que total tampoco es para hacer un doctorado. Con esa regla de tres es lo mismo si se dice que dos y dos son cinco u otro disparate. Estoy hablando de la película o biopic de Madame Curie que emite Movistar. Semejante despropósito es apto para todos los públicos, qué duda cabe, mezclando radioactividad con energía nuclear, el descubrimiento del Radio con el descubrimiento de la radioactividad, metiendo por medio los rayos x y haciendo pensar a la gente que quiere instruirse un poco (qué pérdida de tiempo, nunca lo intenten) que todo es lo mismo. Qué insulto a la memorable película homónima de 1943, que no trataba de dar clases de física sino relatar lo más fidedignamente los hechos históricos, con un orden cronológico razonable (ahora todo consiste en volver loco al espectador yendo del futuro al pasado o viceversa sin el menor sentido) pero claro, como vas a comparar una película en blanco y negro del año catapum con una producción de la era de los dummies, con sus guiones pergeñados por otros más dummies todavía. Señores, una película buena es una película buena sea en blanco y negro y sea del año que sea, y un truño biográfico es un truño biográfico lo haga Movistar o el tío más rico del mundo. Pero, espérate, que estoy terminando ahora la de Leonardo.