Black & White

Famosa marca de whisky allá por finales de los 60 y principios de los 70. Había otra también famosa: Vat 69. Pero no piense el lector que la fama era por el consumo que de ellos hacíamos. Sencillamente era por las botellas vacías de los mismos. Se había puesto de moda hacer lámparas con las susodichas botellas vacías. Pero había un problema para que la lampara fuera el no va mas: hacerle un agujero junto a la base para pasar el cable. Lo conseguíamos en La Veneciana. Famosa cristalería. Puedo decir que me hice una con cada una de esas marcas. Ahora que está tan de moda la economía circular y el reciclaje, me ha venido a la cabeza resucitar esos trabajos veraniegos de los estudiantes, en los que no contabilizábamos el tiempo empleado en llevarlos a cabo.

Aburríamos a nuestras madres poniendo chismes por toda la casa, pero ¿qué me dices del signo de distinción que aportaban las lámparas? ¡Ecología y coste de construcción cero!