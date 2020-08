De la Blanca, el no adscrito

J OAQUÍN de la Blanca lleva ya suficiente tiempo de concejal no adscrito como para haber digerido todo lo que ha significado su abandono de Vox. Dicen los que lo conocen que no ha supuesto, ni mucho menos, un trauma ni nada parecido. Al contrario. Hablan de una especie de liberación porque no se encontraba cómodo con tanto encorsetamiento. Nueva vida política, en la que el apoyo al actual gobierno del PP en el Ayuntamiento es lo común, para desesperación de los ediles de Ciudadanos y de su excompañero. Toca oposición o apoyo, sabiendo que el PP casi que no los necesita.