Estrenada en el Festival de Venecia del año pasado y de la mano de un Timothée Chalamet habituado al trabajo de su director Luca Guadagnino, nos llega a Amazon Prime; Bones and All, su última película y una que requiere un revisionado mientras se espera la llegada de Challengers ( 2024) luego de que retrasaron su estreno a Abril del 2024 ( previamente iba a ser la película en abrir el Festival de Venecia de este año).

Es difícil encasillar a Guadagnino, con Bones and All vemos que brilla durante sus coming of age con romance, nos remite inclusive a Call me by your name (2017) por la delicadeza con la que retrata a jóvenes protagonistas tratando de encontrar sus caminos.

En el caso de Bones and All, esta empatía además está situada en un grupo fervientemente aislado de la sociedad, los caníbales. Sobre la temática de la historia no se puede obviar que tanto el concepto de la historia como el casting se confirmó casi al mismo tiempo en que las acusaciones a Armie Hammer, previo colaborador de Guadagnino, salieran a la luz. Una, aparentemente, inocente coincidencia.

La película basada en la novela de Camille DeAngelis y con un guión adaptado por parte de Dave Kajganich, nos mantiene en la línea de ser empáticos respecto a las dolencias de nuestros protagonistas caníbales, se trata de ser cuidadoso con lo que se ve de sus crímenes, Guadagnino busca no despersonalizar a las víctimas de los caníbales, mostrando en las escenas más gráficas, fotos de ellos previos a la condición en las que los encontramos.

El largometraje empieza con una joven Maren, una chica adolescente viviendo con un estrictisimo padre, aislada del resto de chicos de su edad. Es a través de Maren en que nos adentramos en el submundo de los caníbales, vemos cómo algunos tienen moral sobre a quienes comer y en qué circunstancias. Al estar posicionados desde el punto de vista de una joven adulta que a su vez está experimentando los primeros amores y las sensaciones de peligro típicas de adentrarse al mundo de adultos, la película toma ritmos de edición que evocan el frenesí adolescente que conlleva esa edad y la contemplación de los paisajes urbanos frente a quienes los habitan.

Cada fotograma de esta película podría ser un cuadro, el director busca tomarse su tiempo en poner en relevancia tanto en el espacio que rodea a los personajes como sus universos internos en interacción con ellos; de manera que, nos encontraremos fotogramas tales como un amplio parque con los protagonistas encontrándose en una esquina o escenas en las que uno de ellos no es consciente de lo que está pasando detrás de ellos, pero el espectador sí. Esto nos da, finalmente, la sensación de que el paso del tiempo termina siendo secundario sobre los espacios que habitan, y que las agonías y celebraciones que los mismos pasan son secundarios frente a una sociedad que sigue impoluta frente a ellas.

Guadagnino logra una relación palpable entre los recuerdos de tanto Maren, interpretada por Taylor Rusell, y Lee, Timothée Chalamet. Cuando recuerdan un episodio traumático es fugaz, rápido, agresivo y pronto están de vuelta en la realidad.

Quizás la reflexión más interesante de la película es sobre cómo se puede vivir con uno mismo, cuando se considera inadecuado, y en vez de dar una respuesta cándida a esta pregunta, nos muestran como lo que los hace ser quienes son, es finalmente lo que acaba su viaje juntos.

Una hermosa película sobre el amor y el frenesí del romance contra el mundo, situado en los años 80 de un Estados Unidos de hermosos paisajes.

