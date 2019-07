Borrón y cuenta nueva

Parece mentira que con el resultado de las últimas elecciones generales el principal tema de debate haya sido la incorporación, o no, de no sé cuantos miembros de Podemos en el futuro gobierno. Hay una mayoría suficiente para que la derecha, con VOX en la retaguardia, no controle el Parlamento que, en definitiva, es quien tiene la competencia para legislar. Si Podemos se considera un partido de izquierdas, lo último que debe de hacer es provocar la disolución de las Cortes Generales para que se convoquen nuevas elecciones con el riesgo de que el tripartito de la derecha consiga la mayoría de escaños. Esa es la realidad. En más de una ocasión hemos oído a Pablo Iglesias y a otros dirigentes de Podemos arrogarse el mérito de haber conseguido la subida del salario mínimo a 900 euros, para lo cual no ha sido necesario que ocupen ningún ministerio. Suponiendo que la iniciativa haya sido suya, lo han conseguido presionando al gobierno del PSOE y con una mayoría parlamentaria suficiente. Con la derecha gobernando y dominando el poder legislativo, dudo mucho que hubieran aprobado la subida salarial. Si lo que verdaderamente le interesa a Pablo Iglesias es favorecer una política de izquierdas, cuenta con 42 parlamentarios para aprobar leyes que considere necesarias y para condicionar la gestión del Gobierno. Ese afán por ocupar ministerios puede obedecer a otras razones, pero en ningún caso a la posibilidad de poder derogar la Ley Mordaza o la Ley Laboral ya que tales competencias no se puedan ejercer desde un ministerio, como he oído decir a algún dirigente de Podemos. A pesar de todo, ante la insistencia de Pablo Iglesias por ocupar ministerios y al cabo de unas negociaciones tediosas, consiguieron una vicepresidencia y tres ministerios, lo que implica formar parte, con voz y voto, del Consejo de Ministros, un órgano colegiado con competencias propias. La oferta les pareció insuficiente, se abstuvieron en la votación y Pedro Sánchez no consiguió la mayoría necesaria para ser nombrado Presidente del Gobierno. Borrón y cuenta nueva. No creo que aporte nada estar divagando sobre quien es el principal responsable de haber llegado a esta situación. Lo importante es que Pedro Sánchez ha anunciado que se va a volver a presentar. Si sale elegido no se disuelven las Cortes y habrá un gobierno del PSOE. De lo contrario habrá nuevas elecciones con el riesgo que supone. Que cada cual actúe en consecuencia.