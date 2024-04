Es un fake lo de que Broncano pasa a tve no. O sea, de los pocos programas que tiene algo de la televisión viene la tele pública a cargárselo. Un programa sin horario, irreverente donde los haya, espontáneo, sin guion prácticamente, políticamente incorrecto donde los haya, que es capaz de traer desde leyendas (el batería de Pink Floyd, el líder de Jethro Tull, el cantante de Deep Purple) y preguntarles chorradas a más no poder, que instala a la cada vez más loca Candela Peña en su set, que igual trae a no menos irreverentes personajes algo underground, Erik Jiménez, Albert Pla, inusitado programa donde el cantante pasa de todo y pasa casi de contestarle quedándose un programa mitad en blanco por la desgana o pose de Albert. Qué hace en la primera tratando de competir con los chorras de ese prime time. Pienso, ya no lo volveré a ver, para mí esas horas son inexistentes y la primera no es un canal que repita machaconamente los programas incluso antiguos como Movistar. Broncano es carne de Movistar, carne de algo fresco en la televisión donde todo es acartonamiento filibustero de fuegos artificiales guionizados. Va de la mano de la incorrección política añeja, donde nada es previsible y todo es imprevisible. Reniego del prime time nocturno, las pocas veces que he visto algo del Pablo Motos o del Wyoming me ha parecido la telebasura mezclada con la politicabasura con ínfulas de modernidad tontona. De verdad va a poner el Broncano el sofá cargado de objetos imposibles con cualquier pavo/a que se le ocurra, de verdad le va a preguntar a dicha hora dantesca en tamaña cadena vetusta lo de cuánto dinero tiene y cuánto folla (perdón cuántas relaciones sexuales tiene) delante de la España que no madruga y que se escandaliza con cualquier rareza de calidad. No me lo creo. Veo venir el asesinato televisivo del presentador cargado de censura de altos ejecutivos y buenos modales. Bromas guionizadas y supervisión del gran padrino de bodas y bautizos. Destrucción de los intentos de la tele por volver a mejores tiempos, tiempos pasados devorados por el agonismo de la rampante mezquindad. Sí hombre, Ignatius haciendo el loco en la primera. Broncano que te han metido en un sarao que no te va. Broncano que ahí no pones ni al más momia de los que traes ahora. Broncano que te han trincado y te montan un finiquito al segundo programa. Y te vuelves con el Broncano entre las piernas.