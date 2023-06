Por fin puedo alegrarme de alguna noticia de la UAL. Al Prof. Posadas lo nombraron, el pasado martes, Secretario General de Investigación e Innovación de la Consejería andaluza de Universidad, Investigación e Innovación. Posadas, motrileño del 64, es Catedrático de Física en la UAL, especialista en Geofísica, concretamente en Sismología, y ha dirigido seis tesis doctorales, todas ellas con una calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Y en cuanto a sus estancias en la Antártida, en Columbia o en la U. de Tsukuba, Tokyo, me remito a “un café que nos tomamos hace un par de años” durante el que conversamos “muy agustito” y cuya conversación se publicó en estas mismas páginas. De sus publicaciones, me honro y presumo de que me enviara hace un par de semanas, la última de ellas, “aún calentita”: “Caracterización de la amenaza sísmica mediante el uso de la entropía: ...”, conocedor de mi obsesión con la entropía, y que ahora que tengo ocasión, le manifiesto públicamente mi agradecimiento.

¡Enhorabuena, Antonio! y ¡Mucho Motril!