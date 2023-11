Menos mal que no hizo carrera en el baloncesto: la selección habría ganado un ‘crack’ pero nosotros habríamos perdido un magnífico intensivista y un gran estadista, un mandatario de ésos que salen cada quinientos años. Como doctor en cuidados intensivos nos ha dejado mudos. No sólo ha resucitado a un cadáver político como Puigdemont, que se aburría en Waterloo y del que sólo se acordaban la Rahola y cuatro más, y ha elevado la moral de los indepes, que andaban mustios y cada vez con menos respaldo, sino que, de paso, ha reactivado a todas las derechas y dado una nueva vida a gente casi descatalogada como Esperanza Aguirre, aunque Ayuso la supera con creces no tanto en el fondo de lo que dice (¡y hay que ver lo que dice!), como en la forma, en cómo lo expresa, y ahí es única. Esta resurrección seguro que ha dejado también estupefactos a los miembros de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. ¿Cómo lo habrá hecho? Empezaría por un boca a boca (consentido, eso sí, no vayamos a liarla) y luego aplicaría un protocolo avanzado de cuidados especiales a pacientes críticos, hasta llegar a una recuperación milagrosa en un tiempo récord. Buen trabajo, doctor Sánchez, es usted toda una eminencia de la medicina política. Pronto le lloverán los ‘honoris causa’ y las peticiones para dar conferencias.

Pero aún es mejor como estadista. Dijo que todo lo hacía para mejorar la convivencia y no veas lo bien que convivimos ahora, convivimos que da gusto, qué armonía, qué buen rollo. Y esto igual no ha hecho más que empezar, pues ha dicho Bolaños que “la amnistía es un paso de gigante para la convivencia, con el tiempo se reconocerá”. ¿Iremos todos abrazándonos por las calles de aquí a unos años? El PIB indica el bienestar material de un país, pero la CIN (Convivencia Interior Neta, aquí no procede lo de Bruta) mide el bienestar social y anímico, y en esto toda Europa acabará envidiándonos. Este tipo superará a Churchill como hombre de Estado y como ganador del Nobel, pues en vez de uno conseguirá dos: el de Medicina y el de la Paz. Antes le concederán el Princesa de Asturias de la Concordia, con lo cual tendrá otra ocasión para expresar su afecto y lealtad a la Monarquía. Albares, ¿Albares, ¿qué haces que no te mueves por la ONU para que se proclame ya el Día Internacional de Pedro Sánchez