Buenas y nuevas

Un crítico teatral resumió así la obra que acababa de estrenar un conocido dramaturgo: "Tiene cosas nuevas y cosas buenas; pero las cosas buenas no son nuevas y las nuevas no son buenas". Así me siento cuando me dispongo a comentarles, como prometí, los bares abiertos en los últimos meses en la capital gastronómica de España. Las pocas y pequeñas esperanzas que expresé en la columna del 15 de diciembre no se han confirmado, más bien al contrario. Así que paso a comentar las novedades agradables que me he encontrado en locales ya asentados y apreciados, al menos por mí.

Las tartas de Pimienta Rosa (Argelia, 6) ya eran buenas cuando estaba en Martínez Almagro, en el local que hoy ocupa Brusketta, pero Natalia se está superando por momentos. Estas primeras semanas del año he probado varias estupendas, especialmente la San Marcos y la Diablo Rosa, de chocolate y remolacha; y Manu sigue haciendo el mejor micuit de la capital, con diferencia. En el citado Brusketta están sacando nuevas tapas de pasta con distintos aliños, todo ello hecho en casa. Y han incorporado algún vino a su ya buena oferta, como el excelente fino Ynocente de Valdespino, un clásico recobrado. En esto de los vinos seguimos bajo mínimos, ya me pongo pesado de tanto decirlo. Pero permítanme que les cuente -con envidia- la carta de vinos con más de cuarenta marcas de los mejores vinos jerezanos que tienen en La Cosmopolita de Málaga. Algunos la recordaran como tienda de vinos y comestibles de lujo en la calle Larios. Cerró hace tiempo y en 2010 recuperó el nombre el cocinero Dani Carnero, que ha montado cerca de allí una taberna de alto nivel. Es muy curiosa su ensaladilla rusa con tacos de jamón y una cremosa y abundante mahonesa. Me tocó como guiso del día un gustoso estofado de judías verdinas con choco.

Volviendo a nuestro pueblo, es destacable la nueva tapa de jurel en dos texturas de Casco Antiguo. Un pescado tan sabroso como poco apreciado por el gran público, elaborado con gusto y precisión por José Amador. También han incorporado carne de cerdo ibérico alimentado con castañas, un producto que lanzó Coren en Galicia hace poco y que ya se hace también en otros sitios. El sabor es muy parecido al de bellota, con algo menos de grasa. Prueben el lagarto que ofrece Casco Antiguo y constaten la diferencia con "eso" que dan con tal nombre en tantos bares.