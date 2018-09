Aveces es por la inercia de los días, de este mundo acelerado que nos arrastra a no hablar, no explicarnos, no tener la serenidad suficiente para mirar a los ojos a quien tenemos al lado, a nuestras vecinas y vecinos, a quien se sienta a nuestro lado en el autobús… Otras veces por intereses personales ("mejor no te acerques a ese"), profesionales ("no me interesa") o partidistas ("el otro siempre es el malo, tenemos que ganar a toda costa")… El caso es que no argumentamos lo suficiente. No solemos dar explicaciones de lo que hacemos, a nadie. Hay quien dice, con tono narcisista, que "no tengo que dar explicaciones a nadie", sin embargo creo que tenemos la obligación ética y moral de darlas, constantemente, a todas las personas que nos rodean. La argumentación es la única herramienta que tenemos para ponernos de acuerdo.

Decía un profesor que tuve hace tiempo que lo importante no es tanto hacerlo de un modo u otro, sino saber dar buenas razones sobre porqué hacemos lo que hacemos. Habermas, por su parte, considera que el lenguaje es la única manera que tenemos para llegar a acuerdos sobre los significados que atribuimos a la realidad. Cuanto más utilicemos la argumentación, tanto más fácil será el acuerdo y el entendimiento a todos los niveles. Cuantas más personas de las que nos rodean admitan como válidos nuestros argumentos, tanto más nos acercaremos a la verdad, y mucho mejor funcionará todo: vida personal, trabajo, sociedad...

¿Utilizamos argumentos cuando nos relacionamos con nuestros hijos e hijas? ¿con nuestros compañeros y compañeras de trabajo? ¿en nuestro día a día? Como docentes, ¿nos imponemos siempre desde un criterio de autoridad basado en la jerarquía, o somos capaces de justificar cada cosa? Si te preguntaran porqué haces algo de determinada manera, ¿serías capaz de responder con un auténtico motivo de fondo, o simplemente "porque siempre se hizo así", "porque soy su padre/madre/maestra/profesor"? Mi máximo respeto hacia aquellos padres y madres que explican los motivos profundos de lo que hacen a sus hijas e hijos. El mayor de los aplausos a aquellos docentes que saben el trasfondo de cada uno de sus prácticas, el objetivo que persiguen y saben justificar los medios que utilizan para alcanzarlos. Y también para la administración: es de alabar que se den explicaciones y argumentos cada vez que sea necesario. El resto, debería hacérselo mirar.