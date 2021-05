Buitres carroñeros

Las especies de aves carroñeras cumplen una función importantísima en el ecosistema. Vayan por delante mis máximos respetos para estas fascinantes especies animales. El problema viene cuando los seres humanos intentamos imitar a los buitres. Acudir al olor de la carne podrida no resulta muy ético. Aprovechar las miserias, las necesidades y las situaciones difíciles de otras personas para sacar rédito político es de un nivel de miseria humana que debería hacernos reaccionar, si no fuera por el adormecimiento al que nos tiene sometidos esta sociedad capitalista.

Ceuta es, sin ninguna duda y por muchos motivos, el lugar con menos racismo de toda España. Lo afirmo así de contundente por conocerlo de primera mano. Muchas personas "de la península" (como nos llaman allí) no saben que conviven cinco etnias: subsaharianos, musulmanes, cristianos, judíos e hindúes, desde hace cientos de años. No son personas recién llegadas. Son tan españoles como yo, o como los líderes de partidos que llevan mensajes nacionalistas y racistas. En Ceuta es habitual que cuando llames a alguien para hacer una "chapuza" en casa, sea musulmán… que vayas al médico y también sea árabe, o judío, que vayas a un comercio hindú... En esa cafetería donde te encantan las tostadas y los pasteles, el cocinero puede ser cristiano y el dueño y el camarero musulmanes. Ir a cortarse el pelo a una peluquería regentada por musulmanes… Habría que hacer un estudio exhaustivo para saber cuántos de los "españolísimos" de la península frecuentamos este tipo de lugares, en nuestras perfectas y nada racistas ciudades peninsulares. Intuyo que "no demasiados". En Ceuta conviven una sinagoga, un templo hindú, muchas iglesias, una catedral y varias mezquitas, sin ningún tipo de problema.

Que Santiago Abascal acuda a Ceuta al día siguiente de ocurrir el conflicto con la frontera marroquí, le deja varios niveles por debajo del buitre carroñero. Aprovechar la carne podrida (humana, en este caso) para su propio beneficio, es de una bajeza moral absoluta. Que además intente forzar un mitín en plena crisis con Marruecos, también lo es. En este sentido, solo cabe felicitar a una buena parte de la población de Ceuta, que no se han dejado manipular y han gritado alto y claro que se marche de su territorio. Si a alguien había que expulsar, sin duda era a él. Hoy no tocaba hablar de educación, o tal vez sí. Todo es educación.