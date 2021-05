Buon viaggio interstellare, Franco

Se fue como vivió, discretamente, sin ruido, como si no hubiera estado del todo aquí, entre las nubes del espacio, conforme a las reglas asignadas para esta parte del sistema solar. Y, sin embargo, la vida y la obra de Franco Battiato fueron una algarabía fresca de sensibilidad y arte, la expresión de un profundo anhelo por vivir a distinta velocidad Battiato parecía tocar únicamente lo imprescindible, casi con timidez de novicio, poco menos que a hurtadillas. Solo que así, desde esa discreción esencialista, no dejaba nada en el sitio previsto de antemano, para crear un universo nuevo, propio, impactante por sincero, como un testimonio transparente de sentimientos personales. De esa manera alcanzó a elaborar un sonido personal e identificativo, ese objetivo supremo al que todo músico debe aspirar según Zubin Mehta. Lo hizo mediante una combinación profunda de equilibrios sutiles. No practicó ninguna forma artificiosa de eclecticismo, sino que fue capaz de tejer una síntesis original a partir de múltiples hebras de modernidad. Ganó el Festival de San Remo con una canción interpretada por Alice, participó en Eurovisión junto a la misma cantante, fue un icono de la música progresiva italiana, en sus actuaciones convivieron intérpretes de conservatorio con sintetizadores o, ya puestos, formó un dúo con Branduardi para dar vida a una danza franciscana De la misma forma, elaboró una poética propia, un texto reconocible en el que podían armonizarse las vivencias personales, los sentimientos puros, los personajes históricos o los paisajes más diversos. La geografía de Battiato va desde la avenida Nevski (San Petersburgo) hasta Tozeur (Túnez), pasando por Alexander Platz (Berlín), sin renunciar nunca al Mediterráneo de su Sicilia natal. Quizá por eso sus textos italianos convivían sin mayores dificultades con fragmentos en inglés, alemán, francés, español… O admitían ser interpretados en árabe, como durante el legendario concierto de 1992 en Bagdad. Ese eclecticismo le hizo descomponer fronteras, para ir recogiendo fragmentos de heterogeneidad, procedentes de mundos lejanísimos, de culturas sepultas, de continentes a la deriva, a los que dotó de nuevas dimensiones, hasta conformar un todo armónico, más allá del tiempo y del espacio, solo apto para viajeros anómalos en territorios místicos. Battiato ha sido un artista absoluto por multidimensional, la versión actualizada del humanista integral, siempre a la búsqueda de un centro de gravedad permanente. Tanto es así que, junto a su enorme legado musical, nos deja una más que sugerente obra pictórica y otra fílmica. Su pulsión creadora por fuerza había de rebasar los límites de las disciplinas artísticas.

Supongo que ya ha encontrado la luz insondable que se encuentra al final del camino. Quienes seguimos en él, en busca de la paz en el crepúsculo, nos sentimos afortunados por haber coincidido con Battiato en esta reencarnación.