En estos días dos Burgos se nos han hecho un poco más famosos de lo que eran en nuestro país, uno de ellos dentro del mundo nacional del balompié, “El mono Burgos”, por las declaraciones, aseguran que inconvenientes para la política de la empresa, dadas en un programa y que le han llevado a ser despedido de la misma. El segundo de los Burgos que traemos a colación es don Rafael Burgos, dentro de la vida política y de la modestia de nuestra provincia.

Tras la debacle electoral que sufrió el partido en otros tiempos de Rivera y Arrimadas, los peones se fueron desprendiendo del mismo y buscando acomodo en otros frentes, intentando que fuera dentro del cargo público. Marta Bosquet lo encontró. De presidenta del parlamento a directora de tomates, berenjenas y otras verduras almerienses. Un importante cambio el suyo, pero ya se sabe que los políticos están preparados para cualquier puesto, el que sea. Son universales sus conocimientos, son enciclopedias andantes.

El señor Burgos, dicen las fuentes políticas, que vuelve a cargo público ofrecido por el PP, y con dedicación a la vivienda. Aquí podemos decir que de ladrillos y cementos entiende el hombre, en su vida privada se ha dedicado a ello, es aparejador. No es el caso de su ex, que de abogada a dirigir proyectos sobre investigación agraria. La llegada de Marta a las playas del PP se comentó en su momento. Amistad con el líder de C’s que ofreció todo su apoyo a Moreno.

¿Y al Burgos almeriense qué le ha llevado a arribar en las playas peperas? ¿Qué favor le puede estar pagando el PP al darle una salida económica? Buscando en las hemerotecas vemos que el ayuntamiento no lo ha necesitado. Su voto nunca fue decisivo, y el estar bajo la bota de su compañero Miguel Cazorla, no le ofreció grandes oportunidades de lucimiento. No es el caso de Diputación. En estos días se viene hablando de mascarillas, y en su día organizó una comisión que puso bajo la dirección de Burgos. Dicen que fue cerrada en falso y con cierta habilidad por parte del diputado para dejar bien a los amigos peperos.

¿Le está pagando el PP el favor de aquella comisión? Nada nos debe extrañar ante esa situación. Estamos acostumbrados a cómo se pagan los favores unos y otros, como se tapan las vergüenzas. Hoy por ti… Y mientras, un puesto de trabajo para que no tengas que volver a la empresa privada. Son cosas de los políticos, y luego aseveran que tenemos mala opinión de ellos. Si es que se la buscan con sus aptitudes, sus chalaneos y sus componendas, y siempre a costa de los impuestos que pagamos los ciudadanos.