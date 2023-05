Bus de Adif rápido a Murcia

Construir ese intercambiador de ancho de vía en Granada para enlazar por ahí desde Almería capital con el AVE a Madrid, lleva su tiempo, no nos impacientemos. Si los nuevos trenes en Cantabria y Asturias se van a retrasar al menos tres años, tras conocerse que los que estaban diseñados (¿sólo diseñados?) no cabían por los túneles, mejor es trabajar lento pero seguro en ese ancho, no sea que al final salga centímetro y medio más estrecho y haya que empezar de nuevo. ¿Pero qué pasa con los que vivimos en el Levante? Aquí ni ancho ni estrecho, ni base por altura partido por la hipotenusa del cateto… Ah, sí, que el Ave a Murcia parará en Vera en 2026, ya, pero mientras tanto, no estaría de más que el nuevo secretario de Estado de Transportes… Voy a consultar en Google, porque como no viene mucho por aquí no me he aprendido aún su nombre… En cambio, su antecesora en el cargo, Isabel Pardo de Vera, cesada junto al presidente de Renfe tras el escándalo de esos túneles...¡Se llama David Lucas! A ver, señor Lucas, ¿por qué no viene ahora en campaña y nos promete un autocar rápido de Adif, que enlace esta zona con la estación Murcia del Carmen? Desde la recién inaugurada estación de Mojácar, pararía sólo un minuto en Garrucha, Vera y Huércal-Overa, y de ahí a toda pastilla hasta el mismísimo Ave murciano. Los pasajeros tendrían que entrenarse para subir rapidito, y nada de equipajes que meter en los bajos. Ojo con la altura al llegar al túnel de Lorca, si el bus fuera de dos pisos. Los conductores, uno al volante y otro de reserva, tendrían que ser auténticos expertos con experiencia (se valoraría haber llevado ambulancias) y se acordaría con Tráfico que fueran siempre por el carril de adelantamiento, qué menos después del tiempo que llevamos aislados, y con las sirenas a todo volumen para apartar a… Sí, claro, con Alsa ya se puede ir a Murcia, qué hermosa eres, y hacer turismo hasta que salga el próximo Ave, pero se trata de llegar a la estación quince minutos antes de la salida del tren… ¿De qué tren? Buena pregunta, porque los hay con trasbordo en Alicante que paran hasta en Torre-Pacheco y Callosa de Segura, y hay que llegar pronto a Madrid… Mire, señor Lucas, como ahora no me va a hacer ni caso, para la campaña de las generales le sigo contando...