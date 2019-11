Bus con tarjeta única

Histórico, sí. Pero también, y lo más importante, muy beneficioso para los usuarios, para la movilidad sostenibilidad y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así es el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Almería y el Consorcio de Transporte Metropolitano que, en breve, ratificarán el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, con la firma de un convenio.

La integración tarifaria de los autobuses de la capital en la tarjeta de usuario del transporte metropolitano de Almería va a permitir que los usuarios del Consorcio puedan utilizar su tarjeta en todas las líneas de Surbus y hacerlo, además, a un precio más económico.

Esto viene bien a todos. A quienes ya son usuarios, que van a contar con más intercambiadores, mejores conexiones y menor coste económico para sus traslados, y también para quienes, hasta ahora, no habían pensado en tomar el transporte público y que ahora, con condiciones más beneficiosas, podrán engrosar el número cada vez más alto de ciudadanos que optan por dejar el vehículo particular en el garaje de su casa.

El acuerdo se ha hecho esperar diez años. ¿Y por qué ahora sí?. La explicación es la misma que la que hace unas semanas daba el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, sobre la integración de la ciudad de Almería en la plataforma 'Emergencias 112-Andalucía', la única capital andaluza que no lo estaba: "El Psoe ha gobernado la Junta de Andalucía para el Psoe. Y como en Almería no gana el Psoe...". No hay más preguntas señoría.

La cercanía de un gobierno sensible a las necesidades de Almería y a los almerienses ha permitido que nuestra capital deje de ser también la única ciudad andaluza de más de 100.000 habitantes que no había integrado sus autobuses urbanos en la red metropolitana, una integración que se hará por fases hasta que en otoño de 2020 esté completamente desarrollada.

La mejora de la intermodalidad, la puesta en marcha de intercambiadores nuevos en puntos estratégicos como Torrecárdenas o Retamar, además del actual en la Intermodal y el Campus universitario, la reducción de tarifas para el uso del transporte público, tanto urbano como metropolitano, la incorporación de nuevas tecnologías, y el acercamiento de más puntos del cinturón metropolitano con la capital son factores que suman para hacer una ciudad más limpia (con menos emisiones de CO2), más cómoda, más accesible y, en definitiva, más amable y saludable.