CARTA DE QUIEN NO TIENE ABUELO

Estimado Presidente D. Pedro Sánchez: Desde la más humilde posición, ante la majestuosidad de su cargo y responsabilidad, permítame dirigirle unas palabras tras reflexionar sobre el asunto con que me topé estos días tras volver de un descanso vacacional. Me refiero a la decisión de exhumar al caudillo o dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, del todo intrascendental para el día a día del común de los mortales, así como contradictoria. Me explico.

Por suerte o desgracia, ciertamente más lo primero, no tengo abuelo que estuviese luchando hace más de ochenta años en la Guerra Civil, a diferencia de otros. Como verá, en la familia, y en mi persona, que nació el mismo año que la Constitución, no existe animadversión ni rencores hacia nadie, porque a nadie se mató, ni nos mataron. A nadie se represalió, ni fuimos represaliados. Y, para disipar dudas, en democracia, si de partidos políticos hablamos, quien escribe a todos pudo votar, y a nadie se encuentra encadenado por afiliaciones ni carnets partidistas.

Como le decía, me es indiferente la exhumación y traslado de Franco. No viví la Guerra Civil, ni sufrí la dictadura, como la mayoría ya. A las familias que afecta, por sus difuntos, afectados y represaliados, sí hay que ayudarles, pero dándoles leyes para facilitar la identificación y enterramiento digno de muertos de fosas y cunetas, aprobarles partidas presupuestarias para tal fin, y dignificarlos. Por ellos, solo por ellos, no por consignas o proclamas políticas generales y trasnochadas, como pareciera esta exhumación exprés y por la puerta de atrás, y más escuchando a algunos voceros del reino en radios y televisión. Antes eran Losantos y Tertsch para lo que llaman derecha, y para las izquierdas, ahora, entre otros, Antón Losada. Qué obcecación, cerrazón e intransigencia. Presidente, la historia está escrita en los libros, y el dictador ya ocupa su negro lugar. Léanlos.

La contradicción me viene por su incoherencia. Criticaba usted agriamente a Mariano Rajoy por utilizar innecesariamente los "decretazos". Lo utiliza usted ahora para la exhumación, igual de innecesario, negando el debate con los otros partidos en el Congreso previo a su aprobación, impidiéndoles que hablen y se retraten. Esa urgencia es incomprensible, pareciera un síntoma de su provisionalidad y debilidad parlamentaria, propaganda sin calado social real, lo cual no le beneficia, créame. Sin más, saludos de un conciudadano.