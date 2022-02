El CIS, ¿La nueva escuela de Magia?

"ña, ña", como decía el mago Juan Tamariz nada más terminar el juego de cartas acompañado de su brazo como si tocase un violín. Así parece el Centro de Investigaciones Sociológicas pilotada por José Félix Tezanos, bueno, José Félix 'Dumbledore'. Hasta el hombre del tiempo acierta más pronosticando lluvia en Almería. Y todo viene porque, obviamente, de nuevo, el que fuera uno de los órganos más reconocidos se equivoca, pero no de manera real, si no inflando a su partido (PSOE) y a sus colegas (Unidas Podemos) en estas últimas elecciones celebradas en Castilla y León. Según los datos de su sondeo, los socialistas iban a ganar las elecciones y jugaban con una horquilla entre 29-34 escaños. La realidad es otra y es normal que pidan su dimisión, porque no es ni una, ni dos, ni tres. Y para colmo, tenemos que escucharle decir, a colación de esto: "Mi actividad no es la magia ni la adivinación", pues parece que sí. Me lo imagino llamando al orden y enseñando su truco de sondeos al mismísimo Harry Potter. Mire, déjese de cuentos y de trucos. Todos sus compañeros del ámbito privado, GAD3, Metroscopia, SocioMétrica o SigmaDos, han sido más realistas. Y esto no va de izquierdas ni de derechas. Esto va de un sistema de preguntas/encuestas aplicando lo que usted estudió, le recuerdo, sociología. Como decía, todos los sondeos vaticinaban una victoria del PP con la necesidad de Vox para gobernar. Eso sí, si había poca participación habría podido ganar el PSOE.

Ha demostrado, con total libertad, su manipulación. Ni con los datos de error que dan los estudios salen las cifras que vaticina usted. Lo peor de todo es que al principio le creíamos e íbamos como locos a sacar el titular, pero ahora, señor Tezanos 'Dumbledore', se ha convertido su personaje en noticia. Hace tan sólo un par de semanas, el 'vecino ejemplar de Vallecas', Pablo Iglesias, puso un mensaje en un chat diciendo que tenía el resultado del CIS antes de que fuese oficial. Al minuto lo borró, obviamente. Una vergüenza y cachondeo político que todos pagamos. Lo malo es que me imagino la "congoja" que tendrán ahora los morados tras conseguir un procurador en las Cortes castellanoleonesas por fiarse de su colega 'el mago'. (El CIS daba entre 2-4 escaños a Unidas Podemos) No sabe cómo hacerlo ya, se le acabaron los trucos de magia. Mire, déjelo. Ahora nos toca el cambio de ciclo político y esto en España siempre ha pasado. Sánchez ya ha perdido cuatro de las últimas citas electorales. "Se acabó", cómo decía María Jiménez. Ahora vienen los otros (PP) acompañados del 'Cid Campeador' (Santiago Abascal) para repartirse sillones y seguir con más de los mismo.