¿COMPENSACIÓN? ¿RENOVACIÓN?

Oí, hace ya algún tiempo, una noticia que me llamó la atención. Se refiere al mundo del fútbol. Hay bastantes clubs con un gran éxito en la formación de jugadores. Pero ante la falta de recursos y ante la escasa perspectiva de llegar a ser grandes estrellas, con las retribuciones correspondientes, son fichados por grandes cantidades por equipos ricos. Dada esta situación, empezó a tener vigencia un criterio según el cual los clubs en los que se han formado los jugadores tienen derecho a participar en el beneficio de los fichajes y de los traspasos. Es normal. La formación de estos jóvenes supone un inversión importante que debe ser recompensada. Y de ahí los "derechos de formación" que también podrán servir para formar más jugadores. Pudo extrañar al principio, pero está plenamente asumido y ya no se discute. Y me da por pensar, y supongo que no seré el primero, que hay otros ámbitos en los que podría actuarse de la misma manera. Por ejemplo, en el ámbito de la educación en general. Si repasamos los presupuestos que desde las distintas administraciones se dedican a la educación, nos daremos cuenta del gran esfuerzo que se tiene que hacer para culminar la formación de los individuos en distintos niveles. Es obvio que el primer objetivo es la promoción de los individuos que de esa forma se podrán enfrentar a la vida con un bagage más rico y con mayores posibilidades de desarrollar una vida plena. En ese sentido no hay que escatimar esfuerzos. Pero está claro que también debe beneficiarse la comunidad, la sociedad. De alguna forma y en mayor o menor medida tienen que devolver algo de lo que la sociedad les ha dado. Cuando, al llegar a la edad adulta, desarrollan una labor profesional, de alguna forma su comunidad está recibiendo parte de lo que dió; e incluso, con el pago de sus impuestos contribuye al bienestar de la sociedad y a la formación de las nuevas generaciones. Y es en este momento cuando se plantea la custión. Lamentablemente muchos de nuestros ciudadanos no pueden corresponder simplemente porque no han encontrado entre nosotros un puesto de trabajo que responda a sus espectativas profesionales y económicas, y han tenido que buscarlo lejos, incluso en países extranjeros. Economicamente es un dispendio. Por parte de los ámbitos beneficiados, una competencia desleal. Ante esta situación, ¿habría que exigir compensaciones, o una nueva politica a los gobiernos de turno?