COVID con nombre de mujer

Sólo hablando cara a cara con la gente construimos una imagen lo más cercana posible a la realidad. Y hay aspectos de esa realidad que te dañan por dentro. Hace poco visité los centros de trabajo de nuestro Ayuntamiento. Los trabajadores y sobre todo las trabajadoras me contaron su experiencia con el teletrabajo. He hablado con mujeres que tienen a su cargo a personas dependientes a las que deben cuidar porque los centros donde eran atendidas, y que les permitían tener cierta independencia durante las horas de trabajo, están cerrados.

He hablado con madres que tienen tres hijos y que no pueden pedir reducción horaria y mujeres que, además de tener hijos menores a su cargo, tienen a sus mayores dependientes en casa. Me cuentan que el horario laboral se extiende durante todo el día, incluso de madrugada, para sacar el trabajo; han tenido que comprar ordenadores y utilizar sus propios teléfonos, personas que necesitan seguir teletrabajando en estas circunstancias donde la presencia del COVID aún amenaza nuestras vidas. Ante todo ello la respuesta del alcalde ha sido "no".

El Gobierno de Pedro Sanchez está elaborando una norma que regulará el teletrabajo, ya que no existe una ley que lo contemple como un derecho y que determine las condiciones de su prestación. Hasta ahora se ha regulado en convenios o reglamentos, como ha hecho la Diputación de Almería recientemente. El Ayuntamiento de Almería se ha comprometido por escrito a regularlo, pero por el momento ha denegado todas y cada una de las solicitudes para teletrabajar como medida organizativa y, sobre todo, como medida de conciliación para las trabajadoras con menores o con personas dependientes a su cargo.

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento tiene los medios para poner en marcha esta medida de conciliación. Tienen la experiencia del teletrabajo, que ellos mismos han calificado como muy productiva. Tienen a muchas mujeres con la necesidad de que su Ayuntamiento les reconozca el derecho a conciliar. Y además cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos y Planificacion ante el COVID y una Guia de actuación que recomienda el teletrabajo como medida organizativa para evitar riesgos.