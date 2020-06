El Cable Inglés

Si buscamos en la hemeroteca y nos retrotraemos a ¡¡septiembre del año 2001!! nos encontraremos con una noticia en la prensa local que hablaba del inicio de las obras de rehabilitación del Cable Inglés. Han tenido que pasar casi veinte años para que lo que entonces se anunciaba como un hecho sea, de verdad, una realidad, como comprobábamos hace unos días durante una visita a lo que es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura industrial española que siguió las directrices de la escuela de Gustave Eiffel. Los almerienses hemos estado esperando este proyecto muchos, demasiados años y, por fin, estamos a punto de recuperar este atractivo de nuestra ciudad hasta ahora en el olvido por quienes tenían la responsabilidad de hacerlo. Así, enmarcado en el que, sin duda, es el proyecto más ambicioso y transformador de la ciudad, el Puerto Ciudad, si no hay imprevistos, en mayo de 2021 podremos pasear por este elemento singular de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural en 1998. Esta actuación, estancada durante dos décadas, es un ejemplo más de que con diálogo y cooperación se llega mucho más lejos y no me cabe ninguna duda de que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía está en la línea de colaborar con Almería en este y en otros muchos asuntos pendientes, como la recuperación de la Alcazaba y su entorno, por poner otro ejemplo del valioso patrimonio cultural almeriense olvidado durante demasiados años. Si la rehabilitación de los Refugios marcó un hito cultural, histórico y turístico en la ciudad, no me cabe ninguna duda de que algo similar va a ocurrir con el antiguo Cargadero de Mineral, en desuso desde 1973 y cuya puesta en valor contempla también la transformación de todo el entorno del Parque de las Almadrabillas, la conexión con el muelle de Levante y con el Cable Francés. Actualmente, las obras que ejecuta la Autoridad Porturia están centradas en todo lo que tiene que ver con la recuperación y el tratamiento de la estructura metálica (desde el muelle de carga hasta el inicio del cargadero en el Parque de la Estación), el tratamiento de la fábrica de piedra y la conversión de la plataforma de acceso en paseo peatonal elevado que, una vez concluido, ofrecerá un mirador espectacular desde el que contemplar la ciudad y el propio litoral con una perspectiva completamente nueva y diferente.