Calima milenarista

El milenarismo, que adopta distintas formas y manifestaciones, desde su asustador anuncio del juicio final que precediera al fin del mundo, acaso encuentre algún acomodo en particulares, además de extravagantes, interpretaciones sobre las causas y razones de la pandemia, del desencadenamiento de la invasión de Ucrania como prolegómeno de una nueva, la tercera, guerra mundial, o, como ha sorprendido esta semana, de una calima húmeda que, metida en Cuaresma, quizá ayude a recordar la materia que el veterotestamentario Génesis dice que somos y en la que acabaremos convertidos: esto es, el polvo, más mundanal por sahariano.

Entre los efectos de estas mojadas nubes polvorosas no está solo la suciedad de los coches o los problemas respiratorios, sino una alteración atmosférica que parece anunciar un cataclismo apocalíptico. En fin, un mal barrunto nada propio de la efervescencia primaveral que, entre otras predisposiciones ajetreadas, trae un ansia de normalidad tan anunciada por la evolución de la pandemia como insegura por la sucesión de las oleadas del virus. Dos años sin las colectivas celebraciones primaverales, propensas a las bullas y al acercamiento, hacen mella en el ánimo. Y la dirigencia -esa que ejerce la gobernanza- ya se recata menos al apostar por celebraciones vividas con normalidad, aunque se miren de reojo los datos de incidencia, algo menos difundidos. La calima de apariencia milenaria pasará y los cielos despejados, diáfanos, primorosamente azules, vestirán de nuevo la bóveda del mundo porque la primavera es un reestreno de la vida que desvanece los presagios infaustos con el bálsamo de las luces confortadoras. No es asunto de buenismo bobalicón, sino del curso de la vida empujado por la fuerza de los meteoros. Aunque verdad es que los tanques, los misiles o los bombarderos parecen ajenos a cualquier lógica sostenida en el orden natural de las cosas e irrumpen con la mortífera penumbra de la devastación. Acaso por eso esta calima resulte tremebunda y provoque un miedo íntimo ya que se suceden desgracias mayúsculas, aterradoras, a las que no ha faltado una calima que parece ensangrentar.