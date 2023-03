Calvo se lució con Palomares

Era lunes cuando Diario sacó en portada, a cuatro columnas, "España reclama a EE UU que se lleve las tierras tóxicas de Palomares", y me dije, a ver qué opina esta noche José Manuel García-Margallo en 'El Ágora' de Hora 25, pues fue él quien firmó con el secretario de Estado John Kerry en 2015 aquella famosa 'declaración de intenciones', por la que los estadounidenses se pensarían lo de la limpieza (luego llegó Trump y no hubo nada que pensar). Pero cuando el conductor de la tertulia, Aimar Bretos, sacó el asunto, Margallo empezó a contar batallitas de sus reuniones con Hillary Clinton y con más gente (es lo que tiene este hombre, que cuenta muchas batallas, aunque ya quisiéramos que todos en el PP fueran como él, no como Ayuso); su compañera Carmen Calvo no dejó de insistir en que a ella le tocó continuar las conversaciones y, finalmente, el tercer contertulio, Pablo Iglesias, se refirió al "bañador sexy de Fraga" y dijo que los americanos se llevaran "su mierda". Todos se rieron mucho con las batallitas de Margallo, animado encima por Aimar para que contara más cosas, y les hizo mucha gracia que la exvicepresidenta Calvo añadiera que el célebre bañador "lo diseñaría Jomeini", para acabar diciendo que esto de la limpieza había que "rematarlo" (hasta tres veces llegó a emplear esta palabra). Cuando alguien habla de "rematar" algo, se entiende que quedan algunos flecos, ¿pero sabrá esta mujer que allí quedan 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, pues los americanos, en su día, sólo se llevaron una mierda de toda la mierda? ¿Rematarlo? ¡Si no han empezado! En cuanto a Iglesias, su partido jamás ha montado un cirio con esto ante la embajada de Estados Unidos. ¡Ni que las bombas se les hubieran escapado a los rusos, entonces soviéticos! Que yo sepa, aunque puedo estar en un error, es la primera vez que Iglesias ha hablado de este tema.

En fin, lo de la reactivación de la limpieza tiene un cierto tufo electoral, ojalá me equivoque. Pero, en todo caso, bien está que se hable de Palomares, aunque sea para que tres tertulianos se echen unas risas con el asunto. Rematar, dice Calvo, qué manera de lucirse. Y lo de Jomeini... ¡a ver si además de que los estadounidenses no se llevan las tierras, tenemos un conflicto diplomático con Irán!