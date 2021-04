Mis años de futbolista amateur coincidieron con una incipiente alopecia, con lo cual me cansé de oír "calvo de mierda" en no pocos campos de Almería, tanto por parte del público como de los rivales (signo de que estabas jugando bien). A otros se les afeaba su enanismo o que fueran tuertos. Incluso, y no exagero, de vez en cuando te amenazaban de muerte citándote en la puerta del recinto al término del partido. Por desgracia, en mi época también se oía lo de 'negro de mierda', algo que no hemos podido desterrar aún. Pero por una vez, y sin que sirva de precedente, entiendo la postura de Javier Clemente, cuando alega que ese desafortunado comentario no se usa con connotación racista en el fragor de un partido. En esta sociedad de ofendiditos y lobbistas de cualquier causa que hemos creado, lo de la presunción de inocencia es un derecho pisoteado. Y eso sí que da mucho miedo. Todavía no ha salido ninguna imagen o audio que sostenga que Cala soltase tamaña pulmonía a Diakhaby. Si hay pruebas que la justicia deportiva recaiga sobre él. Lo demás es circo y fanfarria.