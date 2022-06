Camareros a la fuga

últimamente las conversaciones de bar casi siempre versan sobre la escasez de camareros. Esta semana, en dos de mis bares favoritos sendos camareros me han dicho que se van. No es novedad, pero esta vez se trata de buenos profesionales que llevaban varios años en el mismo bar. Ante la pregunta lógica, uno me dijo que se iba a donde "solo" trabajaría ocho o nueve horas. El otro se limitó a decir "los empresarios se lo tienen que hacer mirar". El problema de la escasez de camareros es ya un tópico de conversación y de tertulias mediáticas a escala nacional. Más de cuatro mil puestos de trabajo de camareros están sin cubrir en España. Pero el problema no es nuevo ni, como pretenden algunos, es consecuencia de la Covid 19. En 2014 organizó Alfredo Sánchez unas reuniones en el Consejo Social de la UAL: "Reflexiones sobre el presente y el futuro de la economía almeriense", con vistas a elaborar un Plan Estratégico (que nunca se llevó a cabo). Durante dos meses debatieron representantes del más alto nivel de todos los sectores empresariales y expertos universitarios. Me invitaron a presentar un informe sobre la hostelería y, entre otras cosas, relaté lo que entonces era una práctica emergente de algunas empresas: sueldos por debajo del salario mínimo, contratos falsos (o sin contrato), horarios sin límite…Muchos se mostraron algo escépticos, pero hoy está generalizado el "sistema" y pocos lo niegan. Así que no es una consecuencia de la pandemia: en 2014 ya se estaba superando la crisis de 2008, el paro bajando y la economía subiendo. Ahora también se está remontando y también baja el paro. Así que, si para el verano faltan camareros "que se lo hagan mirar", como decía mi camarero a la fuga. Para rematar con algo dulce, recomiendo la carrillera con salsa de chocolate y café de la Taberna Añorga. Se deshace sin tocarla con el cuchillo y la salsa es más que adecuada. No piensen que se trata de una "locura de cocinero moderno". En la cocina tradicional española hay algunas recetas con chocolate añadido a guisos o salsas con carnes. En Navarra es tradicional la perdiz con chocolate. Usen el de 70 % de cacao, por ejemplo el de La Superlativa, de Toro (una onza, no la tableta); lo tienen en Ultramarinos San Antonio (calle Castelar). O las "lagrimas" de Simón Coll, que se puede adquirir en Blanes, en Obispo Orberá.