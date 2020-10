Cada año presenciamos el mismo prodigio. De repente, todo sigue igual y todo cambia. Ayer, apenas amanecía camino del trabajo y hoy, en cambio, luce el sol. Y si antes se podía ir de compras o se paseaba envuelto en la luz del atardecer, ahora reina la oscuridad e invita a volver rápido a casa.

El cambio de hora muestra cómo la naturaleza sigue inmutable su curso y cómo el hombre intenta amoldarla a su capricho. Se dice que las razones que mueven a cambiarla son económicas: ahorrar energía. Pero hay quizás otras más poderosas. Cada año, puntualmente, el Gobierno nos recuerda su capacidad para alterar el curso de la naturaleza. El milagro pedido por Josué -parar el sol para que su ejército lograse la victoria- se repite aquí todos los años como ejemplo del tributo que se debe pagar a quienes toman las decisiones. Y a esto mismo juega, sin duda, el presidente cuando habla de parar el reloj de la democracia para suspender la tramitación de las leyes.

Nadie sabe exactamente si hay motivos para cambiar la hora ni por qué se hace en unos países y en otros no. Pero las razones que se dan resultan significativas: en nuestra sociedad la economía siempre manda. La misma diosa nos anima ahora a tomar un metro para ir a trabajar y nos recluye en las horas de ocio; abre los colegios para que los padres vayan al trabajo y cierra, en cambio, las universidades.

Mientras se aclaran, lo único cierto es que a partir de esta semana los días se acortan. Nuestra capacidad de alcanzar las cosas con la vista disminuye y una cierta tristeza nos invade. Solo que este año, a esa oscuridad se suma la impresión de que la noche cae repentinamente también sobre el empleo, los pequeños negocios, las pensiones, los familiares y los amigos, la sanidad, la educación…

Miramos las caras embozadas y en los ojos asoma solo una certidumbre. Estamos atrapados en una telaraña de la que no es posible escapar. Quienes pueden parar el reloj o convertir la noche en día cómo no van a decidir el número de contagios o de muertos reales, si te encierran por tu bien en casa a las once o a las doce mientras la economía quizás se desmorona. Oímos hablar de toque de queda, de estado de alarma, y solo sabemos que este año la humedad se aferra con más fuerza a los huesos y que la tarea de aguardar a que nos devuelvan la luz, allá por marzo, parece cada vez más difícil de cumplir.