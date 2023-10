El presidente en funciones (funciones en sesión continua para agradar a los que nos quieren joder la convivencia) dijo recientemente que él siempre, repito, “siempre” fue partidario de “desjudicializar” el procés, que “una crisis política” (o sea, pasarse el Estatut y la Carta Magna por el forro y proclamar una república catalana, que menos mal que sólo duró ocho segundos y tres décimas) “nunca tuvo que derivar en una acción judicial”. ¿Pero cómo que siempre fue partidario de eso? ¿Cómo que siempre? ¡Marchando cinco kilos de hemeroteca en los que este hombre hablaba de rebelión! Entre otras cosas, dijo textualmente que “si no hay altercados públicos, eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí se produjo”, y cuando no nos enviaron a Puigdemont afirmó que “no me ha gustado lo que ha hecho la justicia belga, creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión (...) y deberían haber sido extraditados esos responsables políticos a España”. Después, ya saben, prometió que él traería al de Waterloo para ser juzgado, que… en fin, ¡dijo tantas cosas! Claro, cuando acusan a este hombre de mentir porque en su día declaró una cosa y ahora hace la contraria, sus palmeros y palmeras alegan que eso no es mentir, sino ‘cambiar de opinión’. Bien, vale. ¿Pero qué ocurre cuando dice que él no decía lo que entonces dijo, sino lo que afirma ahora? Pues claramente estamos ante un cambio de opinión... con carácter retroactivo. Y tira p’alante.

Los simples mortales, si queremos cambiar de blanco a negro lo que manifestamos en su día, necesitamos una máquina del tiempo para regresar al pasado y rectificar aquellas declaraciones. Pero él no es un simple mortal… ¿Es divino? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es Supersánchez! Y con sus superpoderes cambia lo que dijo en el pasado para asegurar justo lo contrario en el presente, importándole un pimiento el futuro, el futuro que nos va a dejar. Ahora, cuando Puchi aterrice en el aeropuerto de Barcelona y Supersánchez lo lleve a hombros desde la pista hasta la sala de autoridades, entre miles de esteladas (los indepes ya sólo sacan a 4.500 a la calle, pero pueden armar mucho ruido), manifestará que él siempre dijo que ése era su deseo. Monarquía ahora y puede que república mañana, pero siempre bananeros.