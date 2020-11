Al Campo de Dalías se empeñaron en ponerle "Comarca de Poniente", para que el nombre de Dalías no quedara ni en el recuerdo. Ahora, dadas las actividades que predominan últimamente, va a haber que cambiarle ora vez el nombre por el de "Campo de Marías". No pasa una semana sin que desmantelen un narcobloque y/o un conjunto de invernaderos dedicados a la producción intensiva de "cannabis sativa", vulgo marihuana, en sus diversas presentaciones comerciales: aceite, cogollos, hojas, chocolate, grifa… El último caso que ha trascendido a los medios es una explotación en cuatro pisos de un bloque de viviendas en Roquetas. No nos hubiera llamado la atención por lo repetido del caso, si no fuera porque es el mismo grupo de pisos que ya fue desmantelado en julio de este mismo año. Y es que ni la pandemia puede con la pujanza de estos emprendedores agroindustriales. Eso sí, a pesar de sus esfuerzos no les ha dado tiempo a montar una explotación equivalente a la desarticulada hace tres meses, como demuestra el hecho de que sólo les han pillado 1.648 plantas de maría frente a las 3.026 que les fueron intervenidas este verano. En primer lugar sorprende que los cultivadores estuvieran fuera del maco en tan poco tiempo, con lo rápida que es la Justicia en nuestro país. Aunque para rapidez la del desarrollo de este cultivo, más rápido que el de una mata de habas en la costa. Claro que para ello cuentan con unos niveles de tecnificación que para sí quisiera Elon Musk y con un elevada potencia eléctrica, que es el otro aspecto que llama la atención: según este periódico, los laboriosos industriales tenían instaladas 151 lámparas de 600 W, amén de otras 395 aparatos eléctricos (balastros, reflectores, aires acondicionados, etc.) de los que no nos dicen sus potencias, pero echen cuentas ustedes; y todo ello alimentado por siete enganches ilegales. ¿Cómo es posible que no salten los plomos de los transformadores cercanos? Porque la diferencia entre la potencia instalada de cuatro pisos normales (unos 20 kw en total) y la de los aparatos reseñados no debe ser de un diez o doce por ciento. ¿No sería más barato subvencionarles la instalación de paneles solares, que al menos no contaminan ni se cargan las instalaciones de todos los que viven alrededor? Con eso y con aplicarle a la producción "mariana" un IVA incrementado, ganaría el Tesoro y las fuerzas de orden público no se desmoralizarían por tener que hacer el mismo trabajo cada quince o veinte días.