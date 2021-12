Aunque parezca mentira, procuro prepararme los escritos. Estoy preparando uno, en el que está presente Canadá que me ha hecho recordar una conversación con mi primo Manolo López Yebra (†), a mitad de los 80's en la que me contó sus experiencias exportadoras a Canadá. Y como los recuerdos nunca vienen solos, he recordado unos versos, con especial significado, de "al tío Alberto" de Serrat: "Gitano o payo pudo ser …//… Camina sobre el bien y el mal / Con la cadencia de su vals / Mitad juicio y mitad mueca burlona …// … Anduvo por mil caminos …//… Entre la ruina y la riqueza …//… Aún sabe sonreír, tío Alberto / Da todo lo que puede dar / Su casa está de par en par / Quien quiere entrar tiene un plato en la mesa". ¡Buenos años aquellos!

Viene esto a colación de que Canadá tiene un problema: el frío, que no les permite tener grava para la construcción durante su largo invierno. Por ello, un compañero químico y, a pesar de ello amigo, me contó hace años que estaba con un tema de exportación de áridos desde Galicia a Canadá. ¡Imaginación!