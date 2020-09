Mucho se ha escrito ya sobre este tramo de carretera, y más se va a escribir (me temo) por mucho tiempo en tanto no se ataje el problema con una solución definitiva. Ojo, no vengo yo a descubrir fórmula mágica alguna, sino más bien a sumarme a la indignación e incredulidad imperantes respecto a esta vía por la que transcurren a diario alrededor de quince mil vehículos.

En octubre harán exactamente cuatro años desde que el Ministerio de Fomento, a la sazón titular y responsable de esta carretera, invirtiera casi millón y medio de euros para acometer una serie de reparaciones y de mejoras habida cuenta de la caída de varias piedras que ponían en peligro evidente a los usuarios que circulaban por ella. En conjunto, y para no extendernos demasiado, podemos afirmar que han sido unos tres millones de euros los que se han invertido y aun así, seguimos comprobando cómo la seguridad de los conductores que se aventuran a tomar esta vía, se ve seriamente comprometida. Bastará con que un día de estos algún desdichado sea aplastado o arrastrado hacia el mar por una piedra, para que otros se percaten del alcance del problema.

Si ansiamos ser una gran ciudad estamos obligados a trabajar para lograr un área metropolitana anexa lo mejor conectada y cercana a nuestro centro, de tal forma que eliminemos esta frontera natural que supone el "Cañarete", aprovechando precisamente esas características naturales y paisajísticas, rehabilitando y mejorando esta vía de comunicación rápida, ágil y efectiva entre ambos núcleos de población mediante un único pero fuerte desembolso económico. Necesitamos acabar de una vez con los parches, y al mismo tiempo con los inconvenientes, la peligrosidad y las pérdidas económicas y de tiempo que esta situación está provocando a los ciudadanos afectados. Desde nuestro Ayuntamiento, estamos obligados a impulsar los trabajos y mecanismos necesarios, para instar al resto de Administraciones implicadas a afrontar esta actuación, encuadrándola como una prioridad para el bienestar de nuestros vecinos y para la consolidación y desarrollo de nuestra economía. Y en este sentido realicé una pregunta al equipo de gobierno sobre cómo se encuentra la petición que se realizó a la administración competente y que fue aprobada vía moción, para saber si se tiene intención de realizar algún tipo de inversión en esta vía. Por desgracia una vez más, parece que al responsable de la misma, el gobierno central, ni está ni se le espera. Vergonzoso.