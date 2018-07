Mi chica y yo planeamos coger un taxi para ir al Candil Rock, en Huércal de Almería y así poder beber sin freno. En la terraza nos pedimos birras mientras juega Brasil con Uruguay. Gana Uruguay. Después de la terraza vamos a un bar que han reconvertido, antes era más selecto, ahora es azul y ofrece pescados y productos de mar y ha salido ganando, por fin es el bar atiborrado almeriense donde todos los camareros están a punto de tener un infarto de miocardio y todo el mundo grita sin parar. Es la economía, estúpido. Cogemos por fin el taxi y el taxista sabe a donde queremos ir con algunas indicaciones, un campo de fútbol, un concierto, creo que se llama. En Huércal de Almería sólo hay dos campos de fútbol y ese debe ser el antiguo. Es el fútbol, estúpido. Llego por fin tarde a algún sitio con la tranquilidad de que no hay horarios, no hay entradas, no hay taquilla y sobra aforo. Nos pedimos los cubatas y empiezan a tocar los Guadalupe Plata y pensábamos que eran los segundos del cartel. Al Guadalupe Plata lo vi tocar en un antro en Halloween de 2012, vaya si me acuerdo. Él sólo. Ahora reparte tex-mex, bluegrass y sonidos de la jungla ante un público soso. Es único, pero es monótono. Por un momento me pareció a una canción de Silvio pre Sacramento. Silvio, el rockero. Es el rock and roll, estúpido. Luego nos sentamos a esperar, presos de nuestro error de que ahora vendrían The Explicetemens y los miramos en youtube. No tengo ni idea de quien son, pero canta una chica. Y salen unos tíos con trajes cantando en español. Dónde está la chica. En el frontis del escenario están las siglas ST. Me acerco al escenario y los miro. Coño, son los Siniestro Total, en adelante, ST. ST conservan en el cantante la irreverencia propia de sus ancestros, la cual vierte con pulcra verborrea el cantante entre canción y canción. Me gusta porque ahora decir algo que no sea gracias entre canción y canción, es anatema. Tocan bien. Al final aprendieron, los tíos, como los Planetas. Me gusta la canción esa de Cuánta puta y yo que viejo y la de Alégrame el día, con Dios y la virgen María. Aunque yo soy más del café con mucha cafeína y mucho café, muy prensado. Me emocionó el himno de la armada rusa al principio y al final. Y al final, me dio la pájara y para casita. Al taxista lo hicieron levantar de la cama porque había overbooking. Es la economía, el futbol y el rock and roll, estúpido.