Nadie puede obviar la preocupante situación en la que se encuentra nuestro municipio, donde se están alcanzando cotas de incautación de plantaciones de marihuana nunca vistas. No hace falta adentrarse mucho en este mundo para comprobar la gran tentación que supone el poder obtener ingresos altísimos, con apenas costes de explotación, y con un riesgo limitado y asumido. Y es que factores determinantes como son la alta rentabilidad, el clima mediterráneo óptimo para el cultivo, las dificultades laborales actuales, las penas previstas para el tráfico de esta sustancia, la facilidad para acceder a las técnicas y materiales para llevar a cabo un cultivo, y la existencia de ciertas lagunas legales respecto a asociaciones vinculadas a esta droga, hacen de nuestra ciudad una gran candidata para convertirse en un futuro no muy lejano en una de las principales productoras de marihuana del mundo. A modo de ejemplo, las semillas de marihuana así como cualquiera de los equipos necesarios se pueden adquirir directamente en portales de internet. . La rentabilidad varía, pero de media podríamos situarla en unos 2 euros/gr. De tal suerte que, si por metro cuadrado se obtienen normalmente unos 300 gramos, se pueden conseguir hasta 600 euros por metro cuadrado de cultivo. Esto significa que, si dispusiéramos de un piso con 50 metros cuadrados útiles para la cosecha, alcanzaríamos al cabo de dos-tres meses cuantías que rondan los 30.000 euros (aproximadamente 15 veces el salario mínimo interprofesional al mes). Respecto de las penas previstas por el delito de tráfico de drogas, estas varían según la toxicidad de la sustancia en función del nivel de tolerancia, dependencia física, daño que cause en el organismo y grado de letalidad, distinguiéndose, de acuerdo con el Tribunal Supremo, entre drogas "blandas" (en las que se incluyen los derivados del cannabis) y "duras". Por supuesto, en comparación con las duras, resulta más atractivo dedicarse a este producto, siendo la pena a imponer en el tipo básico de prisión de 1 a 3 años más multa del tanto al duplo del valor de la droga. Y es que resulta evidente que esta situación acarrea para Almería muchas consecuencias negativas: corrupción, escenarios de violencia, creación de guetos en nuestra ciudad por auténticas bandas organizadas, economía sumergida, cortes de luz continuos que hacen imposible una convivencia normal y adecuada, etc. No podemos seguir así. Es necesario elaborar un plan de acción específico para combatir la marihuana, y en este sentido insté a la concejal de seguridad y al resto del equipo de gobierno en el pasado Pleno, porque son varias las áreas afectadas, para atajar el problema antes de que lamentablemente sea irreversible.