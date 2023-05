Ese es el café que más me ha gustado de todos los que he tomado. De hecho, cuando he ido a Cuba, siempre me traía todo el que podía, y nunca he sido generoso con ningún amigo de aquí. En los momentos en que yo lo compraba en el Hotel Nacional, la población tomaba un café que al poner la cafetera en el fuego salían de la cocina, porque explotaba con harta frecuencia. Era una mezcla de café vietnamita con présules tostados, que entrapaba el filtro de la cafetera con mucha frecuencia, y ésta explotaba.

Ahora, los cubanos no tienen ni ése ni ninguno. Con los cañaverales de azúcar que tenían, no tienen nada. Ni siquiera tienen ningún interés en cantar aquello de: “Se acabó la diversión, llegó el Comandante / y mandó a parar". Tampoco tienen en Cuba a Ernesto, que hizo como las personas inteligentes: irse antes de que lo echaran, aunque eso le costara la vida.

Pero se da la circunstancia de que ya ningún adorador de ambos se acuerda de ellos, ni los nombra; ni siquiera se acuerdan del “actual hambre cubana”.

¡La moqueta es más mullida que el asfalto de la Plaza de la Revolución!