Cáritas y los informes FOESSA

La novela "El Informe Pelícano" (John Grisham, 1992), que en el cine (un año después) nos hicieran disfrutar Julia Roberts y Denzel Washinton, dirigidos por Alan J. Pakula, es significativa al respecto de lo que supone un informe que se realiza desde el más sincero compromiso por retratar la realidad (allí se destapaban enormes intereses cruzados entre especuladores de tierras y grupos ecologistas -que defendían la colonia de pelícanos amenazada por proyectos petrolíferos en La Florida). El resultado, casi treinta años después nadie me va a acusar de destripar la peli, es una retahíla interminable de muertes asociadas al caso. Este hecho cultural vino a anunciar en el tiempo el giro dado por la fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, asociada a Cáritas, y responsable del conocido como Informe FOESSA, treinta años después de su nacimiento. Un giro que, como ellos mismos señalan en su página web, se enfocó "en el desarrollo y la exclusión social en España y en las Comunidades Autónomas".

Su Informe, en permanente renovación, ha tenido, al menos, dos momentos calientes: en los 80 del siglo pasado les costó una pérdida de financiación pública cuando señalaron a uno de los Gobiernos de González que en España había ocho millones y medio de pobres. Ahora le está tocando sufrir ignominia y escándalo público ante uno de los gobiernos más populistas e ignorantes, como es el de la Comunidad Autónoma de Madrid: un consejero que no sabe descubrir dónde está la pobreza es ignorante… o sinvergüenza. Mientras aquello y esto, no ha dejado de ser una excelente mina de datos para una crítica más que justificada a los Gobiernos de turno. Incluso nuestro inefable "Falico" Hernando los usó en sesión parlamentaria (doce días después del nacimiento de mi hija menor). Aquí, este informe no está siendo motivo de asesinato como aquél de la ficción. Pero aquél fue novelado, éste es real. Es muy de caballero español eso de usar la sartén para lo que se tercie: si usas la parte convexa es para dar de comer, si usas la cóncava es para repartir golpes. El caso es tenerla agarrada por el mango. Muy español y sin distinción de ideologías. Si eres conservador de Derechas, dirás que como está ligada a la Iglesia Católica a través de Cáritas, "sus informes son parciales". Si eres progre de Izquierdas dirás que "la caridad cristiana bla, bla, bla…". Leer cuesta esfuerzo, a todos.