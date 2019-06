M ADRID, 30 de mayo de 1921. Los leones del Congreso de los Diputados vieron llegar al dintel de la puerta que tan celosamente guardan, la primera manifestación feminista de la historia de España, cuyo objetivo era entregar en la cámara un manifiesto con nueve puntos exigiendo la igualdad de derechos para las mujeres. Una periodista nacida en Almería fue la impulsora de este heroico acontecimiento: Carmen de Burgos Segui, Colombine. Esta fecha y los acontecimientos que alberga marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país, aunque como tantos otros hechos de relevancia se pase por alto, o incluso se ignore. Hay tres términos que son inseparables de nuestra paisana universal: pionera, polifacética y tenaz. En 1903 Carmen se convirtió en la primera mujer redactora de un periódico con columna fija, que se llamó Lecturas para la mujer. Con gran habilidad supo mezclar temas domésticos con otros que trasgredían lo socialmente aceptado; derecho al voto para las mujeres, divorcio, educación y derechos laborales, independencia económica de las mujeres, reforma del código penal, reconocimiento de la paternidad de los hijos fuera del matrimonio, etc. que reflejaban una realidad social que ansiaba superar las injusticias y contradicciones de la sociedad patriarcal imperante. Colombine fue presidenta de la Cruzada de Mujeres Españolas, la primera organización feminista española. También perteneció a la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Iberoamericanas, consciente de lo importante que era entonces, como lo es hoy, que España e Iberoamérica no vivan ignorándose y dándose la espalda. Viajera incansable, mantuvo un intenso contacto con organizaciones sufragistas internacionales. El derecho al voto de las mujeres era una cuestión claramente metapolitica. Durante toda su vida Carmen de Burgos se distinguió por su capacidad de trabajo y empeño por combatir la ignorancia: la miseria material e intelectual. Buscar civilización en forma de detalles y hábitos para la vida cotidiana que dignificaran la vida de toda la sociedad. Su mérito la hace merecedora de un reconocimiento que aún no le ha llegado, empezando por su tierra. Trágico. Rindo con este humilde articulo homenaje a nuestra Carmen de Burgos recordándola por sus méritos, ética y coherencia de vida. Fue ejemplar y ejemplarizante.