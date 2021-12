Carmen Mateos y sus acusaciones

Si leen ustedes estas letras escritas en negro sobre blanco en el Diario de Almería es que el derecho a réplica aún funciona en la prensa española.

Me acusa la señora Mateos Pardo de apoyar las dictaduras, la de Franco, a mí y a mi organización, no debe de saber que Franco ilegalizo en abril del 37 a la Falange Española y arrestó a su entonces Jefe Nacional Manuel Hedilla, lo condenó a dos penas de muerte, asesinó a 8 o 10 cargos falangistas que se opusieron a esa ilegalización y no hizo lo posible por rescatar a José Antonio. Lo que hubo a partir de esa fecha no fue la organización a la que pertenezco, infórmese antes de hablar. Usted, sin embargo, pertenece a una organización heredera del marxismo que era partidaria de la dictadura del proletariado y autora, a nivel mundial, de los mayores crímenes conocidos.

Por otro lado, aunque falangista, tengo mis derechos civiles y constitucionales intactos, por ello solicité en tiempo y forma un espacio cultural público al ayuntamiento de Almería y éste me fue concedido, no pretenda reprimir esos derechos por razones de pensamiento e ideología porque eso es contrario a lo expresado en la constitución...usted ha querido dar una patada en mi culo al concejal de Cultura y al Ayuntamiento de Almería por cumplir para lo que fueron elegidos... servir a TODOS los almerienses.

Para terminar le diré que para escribir mi libro he leído antes a autores tan poco fascistas como Óscar Rodríguez Barreira, Rafael Quirosa-Cheyruze, Eusebio Rodríguez Padilla, Sofía Rodríguez López y Francisco J. Martín Milán de la "cuadra" de Fernando Martínez López, mandamás de la Memoria Histórica-Democrática y consultado la prensa almeriense de la época, especialmente la de izquierdas que es la que más información daba sobre la Falange.

Sólo le daré la razón en un tema... verdaderamente "la prensa cada vez pide menos requisitos para publicar artículos", usted y su artículo de fecha 6 de diciembre es un ejemplo de ello...con demócratas como usted no hacen falta fascistas.