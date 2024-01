El deporte, entre muchas otras cosas, transcribe el estado de la sociedad en la que surge y se desenvuelve. No es de extrañar, por tanto, que durante el Franquismo el deporte español fuera un erial, a imagen y semejanza de un país sometido por la barbarie, que había prescindido de sus principales referentes en todos los órdenes: o los habían fusilado, o estaban en sus cárceles o había tenido que coger el camino del exilio. En el deporte no sucedía, por tanto, nada sustancialmente distinto a lo registrado en la ciencia, la enseñanza, la medicina, en cualquier faceta de aquella España lúgubre y maltratada. Los éxitos futbolísticos del Real Madrid no computan como contra-argumento. Fueron la obra personalísima de Santiago Bernabéu, un genio visionario avanzado a su tiempo que, además tenía el acierto de rodearse de personas no menos visionarias, caso de Raimundo Saporta, el padre de la también exitosa sección de baloncesto. Más allá de eso, solo crecían por geminación espontánea figuras como Federico Martín Bahamontes, Ángel Nieto, Manolo Santana o, pongo por caso, Joaquín Blume.

Las mujeres deportistas tenían un panorama todavía más aciago. Pilar Primo de Rivera, el faro de la Sección Femenina del Régimen, había decretado que el deporte era inconveniente para las mujeres. Las carreras en especial resultaban sobremanera nocivas, toda vez que las masculinizaba. Su sitio estaba en las labores del hogar. Por supuesto, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, la contrapartida católica de la Sección Femenina, ni se molestó en preocuparse por el deporte femenino. En ese contexto, una turolense afincada en Cataluña se colgó el bronce en el mundial de cros de 1975. Los dos años siguientes conquistó el mundial. Después fue la primera atleta olímpica de este país en Montreal’76. Dominó el cros, el fondo y el medio fondo con una autoridad incontestable, cosechando 25 títulos nacionales. Además de eso, venció en innumerables pruebas de prestigio internacional.

Carmen Valero no rompió un techo de cristal, sino que más bien dinamitó un firmamento de cemento armado. Lo hizo sin suscribirse a escándalos mediáticos, sin malos gestos ni malas palabras, sin ser una estrella de televisión. A cambio, una vez retirada de las pistas y la competición, se integró como directiva en una federación que contribuyó a modernizar de manera sustancial, poniendo su saber al servicio de los demás. No en vano entre los muchos galardones que recibió, en 1978 se le concedió el Ya de Oro a los valores humanos. Era una manera de reconocer que había conseguido un equilibrio solo reservado a los verdaderamente grandes, ser campeona dentro y fuera de las pistas. Sin Carmen Valero el deporte femenino español no habría alcanzado su nivel actual. Por mantenerse dentro de su propio deporte, hace años que las atletas obtienen mejores resultados que sus compañeros. Tampoco estaría de más enfatizar su otra lección, su contribución como ciudadana que se condujo desde el esfuerzo, la constancia y la humildad.