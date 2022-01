Carne de primera (o no, según)

¿acaso ha dicho Garzón algo que no sepa todo el mundo? ¿Ha descubierto la pólvora por decir que esa carne de macrogranja, sea de cerdo o de pollo, está menos buena que la criada en ganadería extensiva? Un ejemplo muy simple: si yo voy a comprar un jamón, lo tengo de muchas clases. De mayor o menor curación, por ejemplo. Pero la diferencia será enorme si el cerdo ha sido criado en campo abierto, alimentado con bellota o si ha estado metido en grandes naves a modo de cochiquera y alimentado exclusivamente con piensos. Claro que yo sería idiota, y lo serían todos los que actuaran de esa manera, si, suponiendo que no hay gran diferencia, pagara cuarenta veces más por un jamón patanegra que por uno de granja. Y lo mismo sucede con la carne de pollo o la carne de cordero o de ternera. Supongo que es la diferencia que hay entre "lo mejor", "lo bueno" y "lo regular". No creo que, en contra de lo que dice un anuncio, "todos merezcamos lo mejor". Entre otras cosas porque ni todos podemos comprar lo mejor (porque no tenemos fondos), y porque no hay de "lo mejor" para todos. Creo que es un poco estúpido centrar la cuestión en si la carne es mejor o peor; hay categorías. Más bien habría que preguntarse si son necesarias las macrogranjas y los otros procedimientos agrícolas casi industrializados de producir alimentos y, en todo caso, si las ventajas superan a los inconvenientes. Ese es el núcleo de la cuestión. Esas granjas enormes, no tienen que contarme cómo son (en los alrededores cercanos puedo contar hasta cuatro), tienen la virtud de proporcionar carne en abundancia, si bien no de óptima calidad; pero también dan lugar a los inconvenientes medioambientales de todos conocidos porque han sido suficientemente aireados en muchos medios. Es claro que hay un "debe" y un "haber". Si no hay granjas, habrá déficit de carne. Habiendo granjas hay daños irreparables. ¿Defensa a ultranza? ¿Ataque sin compasión? ¿Atacar a las granjas es defender a la ganadería extensiva? ¿Atacar a las granjas es atacar a toda la ganadería? Pero ¿qué desgraciada polémica se ha montado en estos días? ¿Qué ceguera, o qué cúmulo de intereses espureos, quizá vergonzantes, las han motivado? Desde luego estas granjas no son algo ideal. Pero en el panorama actual son un mal necesario. Y en cuanto lo son, del mal tomar el menos, es decir, cuantas menos granjas mejor y, si llega el caso, suprimirlas.