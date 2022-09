Carta a Juanma Moreno

Querido Juanma, no sé si te acordarás de mí si te digo que soy el colega que te mandó un WhatssApp con una fotografía mía, luciendo una camiseta con la bandera española grabada en la pechera, y una copa de vino en la mano, brindando por el triunfo del PP, el día que ganó las elecciones andaluzas con mayoría absoluta y fuiste nombrado presidente de Andalucía. Yo voté al PP para que no se rompa España, para que algún día haya un gobierno que no tenga que negociar con los independentistas catalanes y, si pudiera ser, para borrar a BILDU del mapa. Me convencéis con esas proclamas patrióticas y ahora resulta que lo primero que haces como presidente, es eliminar el impuesto de patrimonio que pagan los millonarios y a los andaluces que vivimos al día, que nos den por saco. Leo en un periódico que la Junta de Andalucía recaudó 120 millones de euros por ese impuesto que pagaron 20.000 contribuyentes. Haciendo números resultan 6.000 euros por cabeza, que nunca vienen mal por mucho dinero que se tenga, y como dice el refrán, a nadie lo amarga un dulce. Pero, a decir verdad, a un ricachón que se precie, con esa cantidad no le llega ni para pagar la gasolina del yate. Me ha dado por pensar y, si analizamos la cosa bajo otro punto de vista, con 120 millones, dividiéndolos por 40.000 euros al año que, más o menos, viene a ser un sueldo decente, habría dinero para contratar a 3.000 médicos, que no le vendrían mal a la sanidad andaluza tal y como están las listas de espera, Juan Manuel. Y si te fijas, ¿a quién favorece y a quién perjudica esa medida que se te ha ocurrido de la noche a la mañana? De los 8.5000.000 habitantes que vivimos en Andalucía se benefician los 20.000 millonarios que menos lo necesitan y nos perjudicamos 8.480.000 ciudadanos que sufrimos el deterioro que estamos viendo en la sanidad pública andaluza. Tanto rollo amenazando con la cantinela de que peligra la unidad de España con el gobierno frankesteins, y luego cada uno vais por vuestra cuenta a la hora de recaudar impuestos. Y, para terminar, quien tiene boca se equivoca, no lo digo por ti Juan Manuel, sino por el que se despide con todos los respetos, aunque te votase haciendo el capullo, olvidando que el objetivo de la derecha consiste en engordar a los ricos. Posdata: Quienes estarán haciendo palmas con las orejas serán los mayores accionistas de la cadena de mercancías al por mayor A.L.P.C.L, que son las iniciales de "Atar Los Perros Con Longaniza".