Castaño da la castaña

R ECIBIR críticas parece que no es lo que mejor sienta al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Olula del Río. Aún hoy no ha aceptado que perdió las elecciones municipales. Mientras que él busca la erosión del gobierno municipal, a veces con coherencia, otras no tanto, saca las uñas cuando sus juicios son sometidos al veredicto de la opinión pública. Así, de forma extemporánea y sin encomendarse a ni a Dios ni al diablo saca los pies del tiesto. No hay nada más atrevido que la ignorancia para hacer análisis torticeros y erróneos. Si partes de una premisa falsa, la conclusión siempre es falsa. Allá cada cual.