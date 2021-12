Castells y la universidad

Mientras una nueva ley de universidades se tramita, ha habido cambio en el Ministerio. No tiene mayor importancia ni hay que preocuparse. A la ley que salga se opondrá otra dentro de unos años y luego una nueva para que todo siga igual. Hace casi un siglo Ortega y Gasset reflexionaba sobre la situación y las funciones de la sociedad. Insistía en tener en cuenta la situación concreta de los estudiantes como punto de partida y en el valor de la docencia, en contar con profesores que sepan trasmitir conocimientos. Y asignaba, en principio, dos tareas fundamentales a los estudios superiores. La Universidad debía formar profesionalmente a quienes iban luego a ejercer como médicos, abogados, ingenieros, profesores... Y podía también iniciar en las tareas de la investigación. Cien años después poco hemos avanzado. En cuanto a la investigación, los trabajos de fin de grado son un mal experimento y basta recordar la facilidad con que algunos políticos obtienen el título de doctor. Y lo mismo sucede si examinamos la relación de los conocimientos impartidos con los trabajos profesionales. Si usted va a ser profesor de secundaria en un instituto, tendrá probablemente que buscar una academia o un preparador para sus oposiciones, y descubrirá que el ejercicio fundamental, la exposición oral, nada tiene que ver con lo aprendido en la carrera. Y si usted es médico será en el MIR donde empezará realmente a formarse profesionalmente.

Que la Universidad no es solo una escuela preparatoria de las profesiones, resulta evidente. Pero tampoco debería vivir al margen de los trabajos profesionales o dejarla por completo en otras manos. Al final, se puede dar la impresión de que pagamos una matrícula solo para que nos den un título, sensación que la pandemia y las clases on line aumentan peligrosamente.

La gestión del anterior ministro es difícil defender; pero tampoco cabe liquidarla diciendo que Castells no sabía cómo funcionan las universidades. Suena un poco como si alguien llegara a Palermo para revisar el funcionamiento de la justicia y dijésemos que ese señor del norte no conoce nuestras tradiciones. El hecho de que la reforma no gustara a los sindicatos ni a los representantes de los profesores o de los estudiantes casi invita a mirarla con cierta atención por si se hubiera colado algo interesante, ajeno a los intereses creados.