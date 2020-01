Por Cataluña y por España

Volvemos a Cataluña y su construcción histórica, que en algunos aspectos hemos comparado con la situación actual, situación que aunque parezca inverosímil y hayan pasado centenares de años sigue rezumando cierta envidia por no haberse constituido en reino, como hicieron otros espacios peninsulares, todo a causa de la presunta dependencia de los Carolingios y más tarde de Francia; ¿frustración? si, asi puede llamarse por no haber construido un amplio estado Catalano-aragones a ambos lados de los Pirineos. Pero avanzando en el tiempo llegamos a una evolución de Cataluña durante los Austrias, que en disputa frente a los los Borbones que no solo se disputaban el trono de España, sino que no dudaron en aspirar a la hegemonía de Europa; con estos acontecimientos surge la guerra de secesión, y la invasión por parte de Inglaterra a las colonias españolas en Italia, a lo cual acudió Felipe V que no pudo evitar que tres meses más tarde estallara la guerra en Cataluña, la cual acepto con buenos ojos, que Inglaterra se comprometería a preservar la Constitución Catalana, siempre que esta se sometiera a la causa del archiduque Carlos de Austria; todos estos acontecimientos fueron la excusa para presentar una España opresora, frente a una Cataluña oprimida, toda una visión sesgada de la realidad, algo que sigue sosteniéndose en la actualidad, de una forma infundada de los secesionistas catalanes; pero aun asi, estos tenían que saber que Enric Prat de la Riba fortaleció el vínculo con Inglaterra los, bajo el eslogan "Gran Bretaña" de forma que Cataluña contribuiría a engrandecer España para formar un nuevo imperio, de esta manera, una vez más y con la distancia que nos separa en el tiempo, no podemos hablar de una Cataluña que nos roba, todo lo contrario: colaboradora, donde se podía leer "por Cataluña y por una gran España", la palabra "grande" se modelo a imagen de Gran Bretaña, pero siempre con un sentimiento común, nunca bajo un sentimiento secesionista y separatista. Después de diversos acontecimientos y de una guerra que comenzó con el Corpus de Sangre y finalizo con el abandono de Gran Bretaña, quedando a la suerte de la victoria del primer Borbón, Cataluña evoluciono a mejor y aunque los historiadores nacionalistas viesen lo contrario, la verdad es que las normas establecidas por Felipe V (Decretos de Nueva Planta) resulto ser muy beneficioso para Cataluña que le permitió la conquista del mercado español y el creciente intercambio con el imperio de ultramar, algo que duro, más de tres cuartos de siglo y que generalmente ignora la historiografía secesionista. Terminamos haciéndonos una pregunta, ¿Por qué Felipe IV, polarizo su esfuerzo en recuperar Cataluña, en vez de hacerlo con Portugal, que contaba con un amplio espacio colonial? La respuesta creo que es fácil, a la hora de la verdad Cataluña era más de España que Portugal.