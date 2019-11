¿Cataluña fue independentista?

Retomamos el tema de la historia de España, pretendiendo demostrar que Cataluña no fue un pueblo independentista, sino todo lo contrario, estaba unido en toda aquella causa que representara los intereses de España, aunque el concepto España en estos siglos no existía, España es un vocablo que nace en el siglo XVIII. Continuamos a pasos agigantados y desde el Conde Ramón Berenguel IV, hay toda una sucesión de hechos importantes. A este le sucedió su hijo Alfonso II, que caso con Sancha, la hija del rey de Castilla Alfonso VII, al que le presto su apoyo luchando a su lado contra Navarra, aunque que después, en los últimos años de su reinado cambio su política y se alió con Navarra firmando convenios con el reino de León; en definitiva para terminar con este personaje, diré que se dibujaron las directrices de la política internacional que había de seguir la Corona de Aragón. A este le sucedió su hijo Pedro II, monarca activo, dotado de sentido político y del Cartulario conocido con el nombre de "Liber Feudorum Major"; Pedro II rectifico la orientación de su padre contra Castilla, para aliarse con Alfonso VII en la lucha contra los Almohades, lo que demuestra, una vez más, la unión de los reinos cristianos contra el enemigo musulmán; pues bien siguiendo esta cadena de sucesiones llegamos a Jaime I, conquistador de Valencia, que conseguiría numerosos éxitos, aunque después tuviese que renunciar a los territorios ultraperinaicos perdidos en la batalla de Muret, que posteriormente pasaron al señor de Monfort, allende los pirineos, conservándose para Aragon la Cerdaña y el Rosellón; y más tarde siendo el ultimo el rey de los territorios franceses Luis IX, el cual termino renunciando a los mismos. así quedo delimitado el espacio de la Corona de Aragon como confederación que integraban los territorios aragoneses, Cataluña y los recién nacidos reinos de Mallorca y Valencia, será con la Paz de los Pirineos con lo que tuvo que renunciar a los condados ultraperinaicos, pero esto no impidió el común acuerdo entre contingentes catalanes y aragoneses unidos por una causa común, en contra de lo que ahora pretende demostrar el nacionalismo secesionista, por tanto pasando por Pedro III y Jaime II, rey de Sicilia de fuerte personalidad, que intento rectificar las fronteras occidentales meridionales de sus reinos, pensando un vez más, incluso en reunir a todos los reinos cristianos de la península Ibérica contra los sarracenos, en lo que fue, si se me permite, en palabras actuales, una clara visión de Estado. A todo esto, después de una sucesión de reyes, llegamos al compromiso de Caspe y la casa de los Trasmatara, objetivo de nuestro próximo artículo.