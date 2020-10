Catas cercanas

Si usted está leyendo esto mientras desayuna todavía está a tiempo de apuntarse a la 7ª Semana Internacional del Jerez, que tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre. Este año se celebra de forma virtual como no podía ser menos dado el año que llevamos. Consulten la web International Sherry Week para ver los muy numerosos actos que se organizan de manera simultánea en más de veinte países. Y para apuntarse. Hay catas online, cenas a domicilio armonizadas por grandes cocineros, clases magistrales de cata y de cocina a través de Zoom y de Instagram, y ofertas especiales de vinos en las tiendas "on line". Son muy interesantes los seminarios que se darán a través de Instagram Live, del 2 al 6, a las siete de la tarde. Los impartirá cada día un enólogo, sumiller, mixólogo, etc. de primer nivel. Por ejemplo, Ferran Centelles, que fue el sumiller-jefe de ElBulli y ahora es el director de Bebidas de elBullifoundation, realizará un seminario ilustrado, en directo en Zoom, (se requiere preinscripción), sobre los vinos amontillados, con cata incluida de cuatro joyas: Amontillado Contrabandista, de Valdespino; Amontillado del Puerto G. Obregón, de Lustau; Amontillado Viña AB, de González Byass y Fino Amontillado Coquinero, de Osborne. Se pueden adquirir los cuatro vinos en la web de Vila Viniteca por 49,95 €, bastante por debajo de su precio en tiendas.

Otrosí, el sábado 14, podremos asistir a una cata de vinos en la terraza de La Guajira a las 12,30 h. Es la primera de varias catas incluidas en las nuevas actividades que esta Asociación cultural está programando para estos tiempos tan difíciles. Aprovechando el buen clima y la inigualable terraza frente a la Alcazaba, sus habituales conciertos y las nuevas actividades pasan a los fines de semana. Las catas, denominadas "Flamencatas", irán acompañadas de un adecuado condumio (lo que se suele llamar maridaje) y seguidas de un recital flamenco. En este primer sábado, los vinos son los de Cristina Calvache, una de nuestras mejores bodegas y el concierto corre a cargo de la bailaora Inés de Inés con su grupo. Si se apuntan antes del 11, hay cinco eurillos de descuento.

Espero que con estas recomendaciones nadie me diga aquello de "me obligan a darme a la bebida", como decía Stumpy (Walter Brennan), el inolvidable ayudante cojo del sheriff John Wayne en la obra maestra de Howard Hawks, Rio Bravo.