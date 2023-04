Causas objetivas de la inflacion

La Inflación, disminuye el poder adquisitivo, ya que aumenta el precio de los productos de consumo y de los Servicios, sin compensación para los salarios y Pensiones. La inflación penaliza a los ciudadanos, son los trabajadores y los pensionistas los que más sufren sus consecuencias, obligados a reducir su consumo, lo que se repercute en el pequeño comercio y también en las profesiones liberales, todo esto tiene repercusión en la pequeña y mediana industria y el empleo. También el PIB lo sufre, ya que en su caculo se considera la parte que ocupa el Consumo. La inflación aumenta los precios, hace perder poder adquisitivo y además influye sobre las exportaciones, al no haber devaluación de la moneda, lo que en la UE solo lo puede decidir el BCE con el acuerdo de la Comisión Europea. ¿ Qué, o quienes han provocado la inflación en la UE? : en la zona euro se calcula según los criterios establecidos por la norma IPCH, lo que permite tener las mismas bases de medición de la inflación para todos los países de la UE, la UE tiene por objetivo llevar la inflación actual (6,5%) al 2%, posiblemente los políticos de Bruselas tienen una "barita mágica". La inflación en los diferentes países de la UE, es la consecuencia de la mala gestión de las economías. Los Políticos de Bruselas, han dado prioridad a la ideologías y defensa de los intereses particulares de USA y no han medido las consecuencias que tendrían las sanciones que tomaban contra las energías y materias primas que Rusia nos vendía a un precio beneficioso para las industrias de la UE, hoy las compramos a USA, India y China, a un precio aumentado de un 30%, lo que encarece los productos para el consumo en la UE. El precio del transporte, la electricidad y los abonos, todo ello aumenta los costes de los productos agrícola, a lo que se añade la sequía en España, todo esto se repercute en los precios al consumo. Esto se hubiese evitado con la aplicación de los acuerdos de Minsk por Francia ( expresidente social demócrata Hollande) y Alemania ( La Social Demócrata Señora Merkel), estos políticos, han conducido la UE a intervenir indirectamente contra Rusia, que intervino militarmente en Ucrania. La UE, no dispone de los recursos naturales ni tampoco tiene las industrias, esta guerra merma la economía de la UE, en detrimento de sus ciudadanos, ya que parte de sus impuestos financian esta guerra. Los ciudadanos de la UE son empobrecidos y solo ganan la industria del armamento de USA y Alemania. Los Políticos de Bruselas no quieren reconocer que se han equivocado y persisten. Los costes de la energía, los precios de la alimentación y el encarecimiento de las hipotecas y se añade el abandono de las centrales nucleares en Alemania, dependientes de Rusia, ya que este país es el principal productor de barras de uranio enriquecido, USA las sigue comprando, los Políticos de Bruselas son más "papistas que el Papa" y los ecologistas "los VERDES" alemanes llevan su país al declive industrial irreversible, arrastrando tras el al resto de las economías de la UE Ya con el Covid-19 (11/03/2020), los Políticos de Bruselas iniciaron su dominio sobre las poblaciones de la UE, imponiendo reglas no siempre democráticas y endeudaron a los países. La Señora Úrsula firmó contratos que no ha presentado aún a la justicia que los solicita ni tampoco a las comisiones de Bruselas que se los reclaman. Los ciudadanos de la UE hemos pagado a las industrias anglo sajonas 71Mil Millones de euros por la compra de 1500 Millones de Vacunas, de las cuales aún siguen llegando lotes a la UE, almacenados en frigoríficos y que probablemente dentro de 3 meses irán a la basura, pero en Bruselas los presidentes de los PP europeos, de los Partidos Verdes de Alemania y los social demócratas de la UE rechazan que se ponga en pie una comisión de investigación. ¡NO! La inflación no es accidental o casual, es la consecuencia de la mala gestión de los políticos neoliberales de Bruselas.